Ludwika Paleta, reconocida actriz mexicana compartió su experiencia respecto a la primera edición la cual fue todo un éxito, la cual contó con 80 artistas en escena y la asistencia de más de 4 mil personas.

“A mí no me alcanzan las palabras para expresar lo maravilloso que es este festival, con la experiencia tan increíble que viví el año pasado, y cuando me invitaron al festival dije que padre, pero era demasiada información, no entendía como eran los conciertos, no conocía el programa, no sabía si me iba a divertir, a pasarla bien, pero puedo decirles que es una de las mejores experiencias que yo he vivido en mi vida”, expresó la actriz.

Agregó que este evento es especial, porque se conjuntan muchas cosas, un lugar paradisiaco, donde al despertar se puede ver el mar azul espectacular, disfrutar de un rico desayuno en cualquiera de sus siete restaurantes, disfrutar la playa, la alberca, y ya cayendo la tarde acudir a las actividades del festival, las charlas, las masterclass, hasta llegar el concierto en la sala principal, donde el código de vestimenta no importa.

“Algo que hizo muy bien el festival, y Alondra, es que hicieron a la música incluyente, para que todos nos podamos sentir parte de algo que no tal vez no conocíamos porque tal vez nunca habíamos escuchado un concierto de Mozart en vivo, y entrar a esa sala y ver que había de todo, creo que eso lo hizo mucho más cómodo, y después de eso te vas a cenar, y la fiesta continúa en el Dark Side donde el ambiente más relajado, informal, donde te diviertes con tus amigos en un clima delicioso, disfrutando de conciertos de cámara, cuartetos, grupos de salsa, y la vas a pasar genial, bailando, cantando, armando el palomazo con gente de todo el mundo”, detalló Paleta.

¿Qué significa Paax?

Paax significa música en maya, pero también paz en latín. El festival es música y movimiento, pero la música también es entendida como la paz del ser humano con el mundo, con la sociedad y consigo mismo. La música nos hermana con lo distinto, nos vuelve diversos, plurales y mejores.

Los precios

Para disfrutar de todo lo que ofrece este festival a lo largo de 10 días de duración, se ofertan distintos paquetes, algunos incluyen todo, hospedaje, alimentación, bebidas, y entradas al festival, los cuales aquí se presentan, los cuales pueden ser consultados también en su página oficial festivalpaaxgnp.com donde encontrará mayor información sobre los programas, conciertos, artistas y otras actividades.