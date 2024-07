En las instalaciones de Casa Haas se realizó la clase abierta de canto de los alumnos de la Carrera Técnica de Arte Teatral del Centro Municipal de las Artes, como parte de su proyecto de fin de curso, bajo la tutela del maestro Eduardo Tapia.

De manera de dúo o solistas, los alumnos expusieron en el escenario unas bellas melodías tanto en español como en inglés, temas que ellos escogieron durante el proceso de aprendizaje y de esa manera los futuros artistas fueron descubriendo su voz.

En compañía de padres y amigos, el alumnado con todo el empeño dio un excelente concierto, cantando con pasión y alegría, perdiéndole el miedo al escenario, al público y solo concentrándose en su sentir, interpretaron melodías como “Mi Buen Amor”, “No llega el olvido”, “¿Qué hago yo”, “A mi manera”,” Luna”,”That´s Life”, “It Will rain”, “I´m not the only one” entre otras.

Los alumnos que regalaron la velada y derrocharon su talento fueron Ángel Inzunza, Jolette Pucheta, Leslie Hernández, Carmen Rivera, Juana Dionicia, Carlos Daniel Rojas, Giselle Rosas, Gerardo S, Grecia Olguín, Randy Ochoa, Gabriela Ramírez, Fátima Pinto y Lizbeth Osorio.

El docente Tapia agradeció a los padres, amigos y familiares por asistir, así como apoyar a los artistas en formación.