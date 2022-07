Alumnos de Daniel Camero y Gabriela Franco ofrecen recital en la ESUM

Con un Recital de Instrumento Armónico (guitarra) y Orquesta Escolar, alumnos de las cátedras de los maestros, Daniel Camero y Gabriela Franco en la Escuela Superior de Música del Instituto Sinaloense de Cultura participaron en el Festival de Fin de Cursos ciclo escolar 2021-2022.

En la Sala de Conciertos de esa escuela, abrieron los alumnos de Instrumento Armónico (guitarra) con el maestro Daniel Camero, quienes interpretaron las piezas “Twinkle, Twinkle, Little Star”, de S. Suzuki; “Lightly Row”, pieza folclórica inglesa; “Go Tell Aunt Rhody”, del folclor de Estados Unidos; “Song of the Wind”, de Alemania; “May Song”, de Alemania; “Allegretto”, de M. Giuliani, y “Perpetual Motion”, de S. Suzuki.

Y de la asignatura Orquesta Escolar, con la maestra Gabriela Franco, interpretaron cuatro piezas de Alejandro Toledano: “Danza rústica”, “El sapo”, “Alborada” y “Vagabundo”, con la participación de los alumnos Daniela Sofía Camero Franco, Kiara Michelle España Robles; Karen Berenice Monárrez Duarte, Paola Angélica Lizárraga González, Osvaldo Quiñonez Ontiveros e Ignacio Alejandro Inzunza López, de la Licenciatura en Pedagogía Musical primero y segundo.