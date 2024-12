Alumnos de danza narran cómo se salvó la Navidad en un pueblo

Con la participación de las alumnas de los Talleres de Jazz Contemporáneo Juvenil y de Danza Contemporánea Escénica Juvenil del Instituto Sinaloense de Cultura, a cargo de los maestros Liliana Esper y Mario Edén Cázares, se presentó la coreografía el espectáculo Érase una vez... Un cuento de Navidad.

En el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, participaron 13 niñas del Taller de Jazz Contemporáneo Juvenil, coordinado por la maestra Liliana Esper y cinco del taller de Danza Contemporánea Escénica Juvenil, y seis más del Programa Integral de Ballet, a cargo los dos del maestro Mario Edén Cázares, todos pertenecientes a la Escuela Superior de Artes José Limón.

Ellos bailaron una serie de siete escenas dancísticas, para narrar una historia de Navidad, con un tema muy común en esta época, sobre quienes están imbuidos en el espíritu navideño y quieren celebrar, y los que odian la Navidad y harán todo lo posible para arruinarles la fiesta.

Los temas que se bailaron fueron Star of Bethlehem, y Ride On My Good Man, en las que participaron todos; Candy Cane Lane, por las alumnas de jazz; Ramalama, por las de Danza Contemporánea; Lullaby, a cargo de los de Jazz; Noche Oscura, por los de Ballet, y cierra con Run, Boy, Run, interpretada por todos.

Con la voz en off de un narrador como hilo conductor, la historia transcurre en un pequeño y encantador pueblo, todos los habitantes celebran la llegada de la Navidad, vestidos de blanco, simbolizando la pureza, la paz y la magia de la temporada.

Sin embargo, la armonía es interrumpida por una bruja oscura y sus secuaces, quienes odian la alegría y quieren cubrir al pueblo con sombras. Así, los pobladores luchan enarbolando siempre la esperanza y la alegría, enfrentando a las fuerzas oscuras para, al final, devolver la luz al pueblo, logrando que el espíritu de la Navidad triunfe y vuelva a esplender sobre el pueblo.