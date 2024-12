Alumnos de guitarra popular ofrecen un recital navideño en la ESUM

Alejandro Hernández Álvarez interpretó las piezas We Wish You A Merry Christmas (tradicional inglesa), Melodía Oblicua (de Paolo Rosini) y Divertimento(de Antonio Cano), mientras que Gamaliel Hernández Beltrán interpretó el villancico popular Deck The Halls; Dan Dan Kokoro (de Akihito Tokunaga) y Labourée (de Michael Plaetorius

A su turno, Kaleb Ramón Hernández Rubiera interpretó las piezas Angels We Have Heard On Hight (villancico popular); Bourrée (Johann Krieger), y Daian Alexandra Erenas Peinado tocó con ahínco el villancico Navidad; la canción popular rusa Flor de Almendro, así como Viaje a lo desconocido (de Tatiana Stachak).

Por su parte, Tomás Guinea Leyva interpretó fielmente el villancico El Buen Rey Wenceslao, seguida de Petit Poney (de Yvon Demillac), y Jesús Daniel López Camberos le siguió con las canciones populares Twinkle, Twinkle Little Star y There Was Once A Little Frog.

Ana Elena López Flores interpretó la Lección No. 42 (del libro Las Primeras Lecciones, de J. S. Sagreras) y el Vals del Canguro (tradicional australiana); Emilio Benjamín Ojeda Villegas tocó La Guadalupana, canción popular mexicana, y Las Ruinas De Atenas (Marcha turca), de L. Van Beethoven.

Jesús Antonio Lizárraga Álvarez tocó la Lección No. 64, de Sagreras; el Vals (de Fernando Carulli) y Ballade (de Laurent Meneret), mientras que Santiago Valenzuela García interpretó las Lecciones Nos. 65 y 67, de Sagrera, y el Minuet (de Robert De Visée).

Santiago Camarillo Quintero, a su turno, tocó la Lección No. 61 (de Sagreras), el Allegro Op. 15, No. 13 (de Mauro Giuliani) y el Vals (de Bartolomé Calatuyud); mientras que Paúl Alberto Mercado Zazueta tocó con soltura el Romance Etude(tradicional española), Spagnoletto (de Cesare Negri) y Dos Guitarras (tradicional rusa).

Cerraron dos ensambles, integrado el primero por Abril Beltrán Montoya, Zara Dayanne Gaxiola Castaños, Valentina Arellanes Medina y Daniella Torres Herrera, para tocar Jingle Bells (de J. Pierpont), y el villancico Deck the Halls. Mientras que el segundo ensamble, integrado por Paúl Alberto Mercado Zazueta, SantiagoCamarillo Quintero, Jesús Antonio Lizárraga y Santiago Valenzuela García, tocó el Minuet (de Robert De Visée), Joy to the World (popular); Rodolfo El Reno (de Johnny Marks) y Carol of the Bells (de Mikola Leontovich).