Alumnos de la Escuela de Artes José Limón ofrecen recital de Orquesta de Guitarra

La Escuela Superior de Artes José Limón, llevó a cabo el Recital de la Orquesta de Guitarras, dentro de su programa de actividades de fin de año, con una exhibición académica y artística que destacó el avance técnico de los alumnos en el auditorio del Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

Bajo la tutela y dirección de los maestros Luis Francisco Valenzuela y Marco Vinicio Camacho, los nóveles intérpretes ofrecieron un repertorio que abarcó desde piezas del periodo barroco y clásico hasta arreglos contemporáneos y música tradicional latinoamericana, acorde con sus edades y niveles.

La tardeada inició con las participaciones individuales de los alumnos, quienes mostraron sus conocimientos y abrió con Alberto Reyes, que interpretó las piezas “Martinillo” y las tradicionales “Mañanitas”, seguido de Sinhué Tapia quien tocó la “Españoleta” de Gaspar Sanz y el “Vals opus 121 No. 1” de Matteo Carcassi.

Le siguió Arturo Sarabia con el “Poco Allegretto Op. 246 No. 2” y el “Estudio No. 2 Op. 60”, ambos del compositor Matteo Carcassi, y Josué Pérez destacó con el vals venezolano “El Negrito”, de Antonio Lauro, y Erik Bencarlo Peña ofreció una pulcra ejecución del “Estudio en Mi menor Op. 6 No. 11” de Fernando Sor.

Para la segunda parte del evento, el formato evolucionó hacia el cuarteto y la orquesta de guitarras, presentando la serie “Twelve Carols”, con arreglos de Andrew Forrest.

La agrupación deleitó a la audiencia con una selección de villancicos clásicos, entre los que destacaron obras de Bach, Ralph Vaughan Williams y piezas tradicionales inglesas como “The Holly And The Ivy” y “The Coventry Carol”, así como “The truth sent from above” (Vaughn Williams), “Deck The Halls. (tradicional galesa), “O Little One Sweet, O Little One Mild” (Jesulein / Bach); “Good Kings Wenceslas (Tempus Adest Floridum); “We Three Kings Of Orient Are” (J. H. Hopkings), “Come, come, come to the manger (anonIma) y “See amid the winter’s snow (Sir John Goss).

Participaron en la orquesta los alumnos José Juan Pereda, Andrés Eduardo Riestra, Ángel Sinhué Tapia, Antonio Bustamante, Oscar Alberto Leyva, Josué Pérez López, Ana Camila Olivas y Erik Bencarlo Peña.