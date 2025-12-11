Alumnos de la Escuela Superior de Artes José Limón celebran el fin de año con concierto

Con un repertorio que navegó entre la música clásica, temas de cine y música navideño, los alumnos de la Escuela Superior de Artes “José Limón” del Instituto Sinaloense de Cultura clausuraron sus actividades de fin de año con un vibrante concierto en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.
La velada musical contó con la participación de la Camerata de Cuerdas y diversos ensambles, demostrando el desarrollo técnico y artístico de los jóvenes estudiantes.
El programa inició con energía con el Ensamble de Percusiones, a cargo de los alumnos Pablo Hernández, Marco Rodríguez, Leonardo Medina, Santiago Guevara, Emilio Granados y Diego Burgueño, dirigidos por el maestro Fernando Correa, para interpretar el Trío No. 4 para Maderas, de H. Regner y la célebre “Barcarola”, de J. Offenbach, para cerrar su participación con la Marcha No. 2 para Quinteto de Percusiones.
El talento femenino se hizo presente con el Trío de Flautas, conformado por Paola Sánchez, Elizabeth Russel y Gabriela Juárez, bajo la dirección del maestro Plamen Petkov, quienes deleitaron al público con el Divertimento, para tres flautas, de Joseph Haydn, incluyendo sus movimientos Allegretto con variaciones y Minueto.
El punto culminante de la noche fue la presentación de la Camerata de Cuerdas, a cargo del maestro Xavier Tortosa, en la que los jóvenes músicos ofrecieron un recorrido por grandes obras al interpretar el primer movimiento del Divertimento en Re Mayor de W.A. Mozart y el tercer movimiento del Concierto de Brandenburgo no. 3 de Johann Sebastian Bach.
La transición al repertorio moderno y festivo incluyó el tema de la serie “Game of Thrones” de Ramin Djawad, con arreglos del maestro Carlos Guadarrama, y la emotiva pieza “Christmas Festival”, de Leroy Anderson, ideal para la temporada.
Los alumnos que conformaron la Camerata fueron Perla García, Carolina López y Ángela Torres en los violines primeros, Abril Armenta, Jazmín Álvarez, Yukie Sandoval, Valentina Rodríguez y Javier Ruiz en los violines segundos; Christina Barraza en la viola; Valeria Higuera, Gael Cázarez, Celeste Uribe y Arely Nicole Barraza en los violoncellos, y Rommel Niebla y Gibrán Montoya en los contrabajos.