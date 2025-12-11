Alumnos de la Escuela Superior de Artes José Limón celebran el fin de año con concierto

Con un repertorio que navegó entre la música clásica, temas de cine y música navideño, los alumnos de la Escuela Superior de Artes “José Limón” del Instituto Sinaloense de Cultura clausuraron sus actividades de fin de año con un vibrante concierto en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

La velada musical contó con la participación de la Camerata de Cuerdas y diversos ensambles, demostrando el desarrollo técnico y artístico de los jóvenes estudiantes.

El programa inició con energía con el Ensamble de Percusiones, a cargo de los alumnos Pablo Hernández, Marco Rodríguez, Leonardo Medina, Santiago Guevara, Emilio Granados y Diego Burgueño, dirigidos por el maestro Fernando Correa, para interpretar el Trío No. 4 para Maderas, de H. Regner y la célebre “Barcarola”, de J. Offenbach, para cerrar su participación con la Marcha No. 2 para Quinteto de Percusiones.