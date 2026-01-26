Alumnos de la maestra Olena Bogaychuk ofrecen recital de violín

Alumnos de violín de la maestra Olena Bogaychuk, concertino de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, compartieron un recital en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.
Con un repertorio variado se presentaron los alumnos acompañados por la pianista Lilia Valdespino, en un concierto cuya bienvenida estuvo a cargo de la maestra Ariana Lucero, coordinadora del área de Música de la Escuela Superior de Artes José Limón, quien felicitó a los protagonistas por su talento y a su maestra por guiarlos en el camino hacia un buen aprendizaje.
El recital dio inicio con la participación de Dennis Gómez Flores, quien interpreto “Allegretto”, de W. A. Mozart, para continuar con Brianna Sophia García Angulo, quien compartió con melodías de F. Shubert, “Vals” y “Écossaise”.
Pablo Gael Millán Hoscasitas, Danna Victoria Martínez Ceballos, Mercedes Alba Sainz protagonizaron un ensamble de tres canciones, “William Tell”, de G.Rossini , “Cuerdas rockeras”, de John Higgins y “Simple Gifts”, pieza Folclórica espiritual.
“Canción de Cuna” folclórica Slovaca y Canción Folclórica de Bielorrusia “La Codornizita”, fueron ejecutadas con soltura por María Fernanda Murillo Cervantes, previo a la presentación de Rebeca Langner Méndez con el tema “La Rueca”, de Natan Rubinstein.
El recital continuó con la presentación de Regina Benítez Torres, con “Danza de Elfos”, de Ezra Jenkinson; Perla Kristel Soto Ríos, con dos piezas “Canción de Cuna” folclórica Slovaca y Canción Folclórica de Bielorrusia “La Codornizita”.
Luego, Daiara Yael Rodarte Corona ocupó el escenario con “Concertino”, de Natalia Baklanova; Grethel Carmina Cons Gastélum, con “Las Mariposas”, de Meza – Sher.
“Giga” de partita No.3 Mi Mayor para violín solo, de J.S.Bach, fue ejecutada magistralmente por Héctor Sigifredo López Orrantia; Ángela Ximena Torres Fernández compartió “Sarabanda y Giga”, de partita No. 2 re menor para violín solo, de J. S. Bach, para cerrar con la presentación de Jasive Yukié Sandoval Félix, con el primer movimiento del Concierto en la menor de J. S. Bach, que pusieron fin a un recital.