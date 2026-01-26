Alumnos de la maestra Olena Bogaychuk ofrecen recital de violín

Alumnos de violín de la maestra Olena Bogaychuk, concertino de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, compartieron un recital en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

Con un repertorio variado se presentaron los alumnos acompañados por la pianista Lilia Valdespino, en un concierto cuya bienvenida estuvo a cargo de la maestra Ariana Lucero, coordinadora del área de Música de la Escuela Superior de Artes José Limón, quien felicitó a los protagonistas por su talento y a su maestra por guiarlos en el camino hacia un buen aprendizaje.

El recital dio inicio con la participación de Dennis Gómez Flores, quien interpreto “Allegretto”, de W. A. Mozart, para continuar con Brianna Sophia García Angulo, quien compartió con melodías de F. Shubert, “Vals” y “Écossaise”.