Alumnos de Manuel Tanamachi ofrecen Recital de Guitarra en la José Limón

Alumnos de la clase de guitarra a cargo del maestro Manuel Tanamachi en la Escuela Superior de Artes “José Limón” del Instituto Sinaloense de Cultura mostraron el talento y los aprendizajes asimilados durante el semestre en un recital de fin de año.

En el Auditorio del Centro Sinaloa de las Artes Centenario, ante la comunidad escolar y padres de familia, compartieron una variedad de piezas didácticas y temas navideños.

Interpretados tanto de forma individual como en ensambles, el recital inició con Carlos Solís, quien interpretó la pieza “Springs Massaje”. Le siguió Jorge Medina, que ofreció una versión del “Himno de la Alegría”, de Beethoven, y David Guevara, quien tocó “Kojo No Tsuki”.

Continuando con las presentaciones individuales, la alumna Natalia Beltrán interpretó el tema “Belleza de 3”. Luego, James Wong tocó el “Estudio en Re menor” de Matteo Carcassi, y Juan Pereda cerró esta parte del programa al ejecutar el “Promenade” de F. Carulli.

La dinámica del ensamble estuvo a cargo de un cuarteto integrado por Demian Ceballos, Leonardo López, Emmanuel Martos y Omar Castro, quienes interpretaron el “Gallop”, de M. Carcassi.

El cierre fue espectacular con la participación de la Orquesta Infantil de Guitarras, que deleitó al público con un repertorio festivo y multicultural, con las piezas “Sakura” (melodía tradicional japonesa), “The Men’s Dance”, “Renaissance dance”, “Jingle bells” (Navidad, Navidad), “Tannenbaum” (El árbol de Navidad) y, para culminar, el emotivo “Noche de Paz”.