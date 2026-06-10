Alumnos de Mondo Groovy ofrecerán recital de canto en el Museo de Arte de Mazatlán

El próximo lunes 29 de junio, a las 17:00 horas, se llevará a cabo un Recital de Canto en el Museo de Arte de Mazatlán, donde alumnos del taller de canto y vocalización compartirán con el público el resultado de su formación artística.

Como parte de las actividades de cierre de cursos de la Escuela de Música Mondo Groovy, los estudiantes presentarán un programa integrado por diversas interpretaciones vocales que abarcan distintos géneros y estilos musicales.

Bajo la coordinación del maestro Julio Rochín, en el recital participarán Mariano, Fernanda, Cristóbal, Karla, Aida, Danna, Dania, Julio, Aylin y Lety, quienes interpretarán temas como A través del vaso, Tonto mi corazón, Basta ya, además de duetos y números corales especialmente preparados para esta presentación.

La Escuela de Música Mondo Groovy tiene como misión acercar a niñas, niños, jóvenes y adultos al aprendizaje musical y a la ejecución instrumental, fomentando valores como la disciplina, la constancia y la dedicación. Asimismo, busca brindar a sus alumnos espacios de desarrollo escénico que les permitan adquirir experiencia frente al público y fortalecer su integración al ámbito musical.

El recital estará dirigido por el maestro Julio Rochín, cantante y formador vocal con una amplia trayectoria artística. Inició sus estudios de música y canto en el Coro Ángela Peralta en 2007, agrupación con la que ha participado en diversas óperas y actividades culturales como tenor.

Entre las experiencias más destacadas de su carrera figura su participación como corista del reconocido tenor Plácido Domingo. Su formación vocal ha estado guiada por maestros como Antonio González, María Murillo, Carlos Conde y, recientemente, Alejandro Yépez, manteniéndose en constante actualización mediante cursos y talleres especializados.