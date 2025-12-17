Alumnos de percusiones exponen su talento en clase abierta

Alumnos del taller y carrera técnica en percusiones del Centro Municipal de las Artes demostraron sus avances musicales y dominio de repertorio e instrumentos de percusión durante una clase abierta en el Foro Experimental del Centro Municipal de las Artes.
Dirigidos por el docente Miguel Ángel Moreno y con apoyo del maestro Javier Brito, los jóvenes e infantes demostraron su gran avance y dominio en el mundo de la percusión.
En la clase abierta participaron los alumnos Christopher Orrante, Isaac Gallardo, Kaleb Carranza , Manuel Vega, Gael Elenes, Paul Aramburo, Rubén Rodríguez , Emmanuel Guerrero, Damián Sedano y Omar Osuna.
El repertorio incluyó piezas llenas de ritmo como: Heart and Soul, The Legend of Zelda, Salsa Verde, Suavecito y Feliz Navidad, entre otras.
Por su parte, familiares de los músicos en formación se mostraron orgullosos al comprobar de los avances musicales de sus hijos y les regalaron fuertes aplausos.