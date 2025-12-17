Alumnos de percusiones exponen su talento en clase abierta

Alumnos del taller y carrera técnica en percusiones del Centro Municipal de las Artes demostraron sus avances musicales y dominio de repertorio e instrumentos de percusión durante una clase abierta en el Foro Experimental del Centro Municipal de las Artes.

Dirigidos por el docente Miguel Ángel Moreno y con apoyo del maestro Javier Brito, los jóvenes e infantes demostraron su gran avance y dominio en el mundo de la percusión.