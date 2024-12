Alumnos de taller de danza y de Arte y Capacidades Diferentes dan función navideña

Alumnos del Programa de Arte y Capacidades Diferentes, del Taller de Música Orff y del Taller de Danza Contemporánea Infantil, se presentaron en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, con un Festival Navideño.

Bajo la guía de la maestra Ana Celia González, los niños y niñas y del Taller de Danza Contemporánea y Expresión Corporal, presentaron las coreografías “Rockeando en torno al árbol de Navidad” (Rocking around the Christmas tree) y el conocido villancico Noche de paz, con lo que deleitaron a los presentes con este espectáculo familiar.

A continuación, alumnos del Programa de Arte y Capacidades Diferentes, en el taller de Música Orff, a cargo de la maestra Marlén Bastidas, interpretaron una serie de temas navideños.

Abrieron con It’s beginning to look a lot like Christmas, Llegó Navidad, Hoy es Navidad, Carol off the bells, Árbol de Navidad, El baile de Santa y cerraron con el conocido tema Feliz Navidad.

La Música Orff, o Método Orff, es un método de enseñanza musical que se centra en el uso del cuerpo y la voz como instrumentos para aprender música, así como diversos instrumentos de percusiones.

Este método fue creado por el compositor alemán Carl Orff, quien se basó en la idea de que la música elemental debe estar ligada al movimiento, la danza y el lenguaje.