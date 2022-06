Alumnos de violonchelo y clarinete ofrecen recitales de fin de cursos

Alumnos de violonchelo y de clarinete en la Escuela Superior de Música del Instituto Sinaloense de Cultura participaron en recitales, como parte del programa del Festival de Fin de Cursos que lleva a cabo la institución durante todo este mes, a fin de que los alumnos de las escuelas de artes muestren sus conocimientos y desplieguen su talento.

Los alumnos del maestro, Octavio Hidalgo, en violonchelo se presentaron en la Sala de Conciertos ESUM con un programa integrado por piezas de autores clásicos, como es el caso de la joven Andrea Esperanza Osuna Rangel, del Nivel Técnico 2°, que interpretó el primer movimiento del Concierto en La menor RV. 422, de Antonio Vivaldi.

A su vez, María Magdalena Santillán Montalvo, del Nivel Técnico 1, tocó el primer movimiento de la Sonata en Do mayor, de J. B. Breval, seguida por Julieta Verdugo Cuestas, del Nivel Técnico 2, quien interpretó con soltura el Preludio de la Suite en Sol mayor, de Johann Sebastian Bach, y el primer movimiento del Concierto No. 5 en Sol mayor, de Friedrich Seitz.

Les siguieron Valeria Higuera Manjarrez, del Nivel Técnico 1, con el primer movimiento del Concierto No. 3 en Si menor, de Georg Goltermann; Luz Daniela Camargo Lugo, del primer grado de Licenciatura, con el segundo movimiento del Concierto en Do mayor, de Joseph Haydn, y cerró Abilene Laksmi Gaxiola Cuén, del primero de Licenciatura, con el Concierto No. 1 en La menor, de Camille Saint- Saens.

En el mismo sitio se realizó después un recital de clarinete, con alumnos de la cátedra del maestro, Alberto Estrada, que abrió con la alumna de segundo en Nivel Técnico, Karem Leticia Hernández Quintero, con el Concierto de clarinete No. 3 en Sí bemol mayor, de Carl Philipp Stamitz y Karen Berenice Monarres Duarte, del primer grado del Nivel Técnico, quien cerró con la Introducción, Tema y Variaciones opus Póstumo para Clarinete y Piano, de Carl M. von Weber.