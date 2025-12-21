Alumnos del CMA conquistan el pórtico del Teatro Ángela Peralta

El emblemático Pórtico del Teatro Ángela Peralta se vistió de gala y ritmo para el cierre del ciclo semestral de los integrantes del Ensamble de Guitarras del Centro Municipal de las Artes (CMA).

Alumnos de Nivel Técnico y de las Licenciaturas en Canto y Música ofrecieron un concierto que transformó el recinto en una verdadera fiesta de talento y cultura.

Bajo la dirección del profesor Luis Ornelas, el programa se dividió en tres bloques que cautivaron a más de un centenar de asistentes, integrando una atmósfera donde el aplauso, el canto y el baile fueron los protagonistas.

Con una variada muestra que abarcó desde el virtuosismo de la guitarra clásica hasta el calor del mambo y la cumbia, los estudiantes demostraron su alto nivel artístico ante locales y turistas.

La velada inició con la precisión del Ensamble de Guitarra Clásica, integrado por Cristóbal Osuna, Juan Antonio Osuna y Ángel Chávez. Los jóvenes intérpretes ejecutaron con maestría el Allegro y los primeros movimientos de “La Rodríguez”, de Joaquín Rodrigo. Posteriormente, sumando el talento del maestro Ornelas, el cuarteto elevó la energía con piezas fundamentales del repertorio nacional como “El Jarabe Tapatío”, “Tierra Mestiza” de Gerardo Tamez, y la pieza “Andaluz”.

La nostalgia del Bolero

El romanticismo se apoderó del escenario con la llegada del Ensamble de Boleros. Los músicos Juan Antonio Osuna, Ángel Chávez y Pako López en las percusiones, acompañaron la privilegiada voz de la solista Jolette Pucheta. Juntos, rindieron tributo a los grandes compositores con interpretaciones de “Contigo a la distancia”, “Nuestro juramento”, “Bésame mucho” y “Piel canela”. En este bloque, destacaron no solo la potencia vocal de Pucheta, sino también el virtuosismo en los requintos de Juan Antonio Osuna, que arrancaron ovaciones del público.

Fiesta y sabor latino

El gran final llegó con el Ensamble de Música Latina, cuya energía desbordante hizo que los pasillos del teatro se convirtieran en una pista de baile. Con un repertorio guapachoso que incluyó clásicos como “Quizás, quizás, quizás”, “Oye cómo va” y “El cuarto de Tula”, la agrupación puso a bailar a la audiencia internacional y local. La algarabía fue tal que, a petición del público, la agrupación repitió el tema de “El cuarto de Tula” para cerrar con broche de oro mientras el espíritu de la cumbia y la salsa contagiaba a todos los presentes.

CMA: Semillero de Artistas

Esta presentación de fin de cursos reafirma la excelencia académica del Centro Municipal de las Artes, y consolida a la institución como un semillero de talentos que enriquecen la vida cultural de Mazatlán.