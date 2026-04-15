Alumnos del CMA se integran al espectáculo de Cri Cri

Hay música que lejos de pasar de moda, permanece intacta, como las melodías de Francisco Gabilondo Soler que dan vida al espectáculo “Cri Cri: El Grillito Cantor”. Esta gran producción del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, correrá el telón del Teatro Ángela Peralta, el 30 de abril en dos funciones: a las 17:00 y 19:00 horas.

En esta producción, integrantes de la Orquesta Juvenil del Centro Municipal de las Artes se integran a la Camerata Mazatlán en una experiencia que articula generaciones y consolida procesos formativos dentro del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

El maestro Juan Carlos Chavarría, director de la Orquesta Juvenil, destaca que esta participación ha sido recibida con entusiasmo por los jóvenes músicos, quienes encuentran en este proyecto una oportunidad significativa de crecimiento:

“Estamos muy emocionados por participar junto con la Camerata Mazatlán. Los alumnos están motivados de poder tocar y trabajar con los maestros; ha sido una experiencia muy enriquecedora”.

Lejos de ser un repertorio sencillo, la música de Cri-Cri representa un reto técnico importante. En sus piezas conviven distintos estilos —vals, polka, pasodoble, marchas y swing— que exigen versatilidad interpretativa y precisión.

“Los alumnos ya han trabajado diferentes estilos musicales, y eso les permite acercarse con mayor preparación a este repertorio. No es una música fácil, es compleja, pero sin duda la van a resolver muy bien”.

El proceso formativo detrás de esta participación ha sido constante. A través de ensayos seccionales, los jóvenes han fortalecido aspectos fundamentales como la afinación, el ritmo y el entrenamiento auditivo, además de desarrollar una capacidad clave dentro del trabajo orquestal, la atención y seguimiento de distintas batutas.

“Se ha trabajado mucho en los ensayos para lograr afinación, precisión rítmica y que los alumnos puedan adaptarse a diferentes directores. Eso les ha dado experiencia y seguridad. Lo importante es que estas generaciones también conozcan la música de este gran compositor”, afirma el maestro Chavarría.

Y es ahí donde todo cobra sentido. Porque cuando Cri-Cri vuelve al escenario, se presenta como una obra que sigue encontrando nuevas manos que la interpretan y nuevas miradas que la comprenden.