Alumnos del maestro Xavier Tortosa ofrecen recital de violín

Alumnos de violín a cargo del maestro Xavier Tortosa en la Escuela Superior de Artes José Limón participaron en el programa de fin de año de ese plantel, con interpretaciones acordes con las edades y niveles académicos de los participantes, desde Iniciación musical a Licenciatura.

Organizado por la Dirección de Formación y Capacitación del ISIC, el recital se realizó en el auditorio del Centro Sinaloa de las Artes Centenario, y contó con el acompañamiento al piano de la Mtra. Lilia Valdespino, de Ivanna Gárate y de Michelle Murillo.

El recital dio inicio con la participación de los alumnos de Iniciación Musical, quienes ofrecieron piezas adecuadas a su nivel. Alejandra Villarreal interpretó “Cinco lobitos”; Ivanna Sandoval ejecutó “Totes les monges”; Teresa Aranda presentó “Cinco lobitos”; Nohelia Sánchez interpretó “Go Tell Aunt Rhody”; Alexia Rodríguez presentó “May Song”; Sofía Cruz tocó “Menuet 2”, Abraham Cruz ejecutó “Menuet 3”, Romina Sarabia cerró esta sección con “Gavotte”.

Continuaron los estudiantes del Curso Propedéutico, mostrando un avance en su técnica: Paloma Sánchez interpretó “Hunter chorus”; Zoé Badillo ejecutó “Long long ago”, y las alumnas del nivel Técnico 3° ofrecieron obras de mayor complejidad: Jazmín Álvarez presentó “Introducción y Polonesa”, de Carl Bohm, y Abril Armenta interpretó “Sarabanda” y “Giga”, de J.S. Bach.

Los de Licenciatura demostraron el alto nivel de formación alcanzado con Javier Ruiz (4° año) interpretando el Concierto en La Mayor, 1er movimiento de Wolfgang Amadeus Mozart, Perla García (1° año) ejecutó la Sonata para violín y piano en La menor op. 23, de Ludwig van Beethoven, y Atzin Balcázar (4° año) cerró magistralmente el programa con Sonata 2, “Obsession”, de E. Ysaÿe.