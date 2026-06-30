Alumnos del Taller de Guitarra Popular emocionan en su recital de fin de curso

En un ambiente de entusiasmo y orgullo familiar, alumnos del Taller de Guitarra Popular del Centro Sinaloa de las Artes Centenario ofrecieron un recital que reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos en una muestra del trabajo realizado durante su proceso de formación bajo la dirección del maestro Orlando López.

El concierto registró una buena asistencia de público, conformado principalmente por familiares y amistades de las y los participantes, quienes acompañaron cada interpretación con atentos silencios y cálidos aplausos, conscientes del esfuerzo que implica presentarse ante un auditorio.

La maestra Rebeca Rendón, coordinadora de los Talleres y Programas Integrales, dio la bienvenida a las y los asistentes, en representación de Juan Avilés Ochoa, director general del Isic y Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación, destacando la importancia de estos recitales como parte del proceso formativo de quienes encuentran en la música una herramienta de expresión, disciplina y crecimiento personal.

Bajo la conducción sobria y cercana del maestro Orlando López, cada estudiante fue presentado al escenario con palabras de aliento y motivación antes de su debut, generando un ambiente de confianza que permitió a las y los intérpretes afrontar el reto con seguridad y entusiasmo.

El programa abrió con Jesús Daniel López Camberos, quien interpretó Lección No. 55, de Julio Salvador Sagreras, y Ballade, de Laurent Méneret. Le siguieron Aarón Said Nevárez Jacobo con Mary Had a Little Lamb y un vals de Fernando Carulli; Jesús Héctor Martínez Félix con Lección No. 49 y Canción Española; Santiago Ramos Medina con Hop Right In y There Was Once a Little Frog; Sergio Oberón Arguijo Millán con Lección No. 42 y Let’s Start; y Luis Alfredo Beltrán Sánchez con Las ruinas de Atenas, de Ludwig van Beethoven, y Divertimento, de Antonio Cano.

La segunda parte de las presentaciones individuales estuvo a cargo de Natalia Jiménez Tarazón, quien interpretó Rosalina’s Storybook y Song of Healing; Monserrat Ortiz Ojeda con Estudio de Arpegio y Para una canción; Jesús Antonio Lizárraga Álvarez con Lección No. 67 y Estudio No. 3 Op. 60; Santiago Valenzuela García con El Paño Morunoy Fandango de Huelva; para cerrar con Santiago Camarillo Quintero, cuya interpretación de Nothing Else Matters, de James Hetfield y Lars Ulrich del grupo estadounidense Metallica, despertó una entusiasta respuesta del público y se convirtió en uno de los momentos más ovacionados del recital por la sensibilidad y madurez de su ejecución.