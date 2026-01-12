‘Amahl y los visitantes nocturnos’ lleva mensaje de amor al Jardín Botánico

Como parte del programa “Navidad en el Botánico: Un jardín de luz”, el Instituto Sinaloense de Cultura presentó este domingo la ópera navideña “Amahl y los visitantes nocturnos”, con la participación de tres de sus compañías artísticas: el Taller de Ópera de Sinaloa, el Coro de la Ópera de Sinaloa y la Compañía Danza Joven de Sinaloa.

Ante un numeroso público que asistió al cierre del evento que año con año es organizado por la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P., la obra de Gian Carlo Menotti (1911-2007) se presentó en el Jardín Botánico de Culiacán, bajo la dirección de los maestros José Manuel Chú, director del TAOS; Carlos Zamora por Danza Joven de Sinaloa, y Marco Antonio Rodríguez por el Coro de la Ópera.

“Amahl y los visitantes nocturnos” es una ópera en un acto con libreto del propio compositor que transcurre en el Día de Reyes de una familia pobre. Fue la primera ópera compuesta para la televisión en Estados Unidos y se estrenó el 24 de diciembre de 1951 en el Rockefeller Center de Nueva York. Asimismo, fue retransmitida en vivo por la cadena NBC.

La obra trata sobre un niño pastor con discapacidad, llamado Amahl, personificado por Luis Daniel Rodríguez Salazar, quien vive con su madre en una pobre choza, y cuya vida cambia cuando los tres Reyes Magos, en camino a Belén, buscan refugio en su hogar.

Sorprendida por la pobreza, la madre intenta robar oro a los magos, pero son descubiertos y el paje la detiene; sin embargo, los reyes, al comprender su situación, le permiten quedarse con el oro.

El milagro final ocurre cuando Amahl ofrece su muleta al Niño Jesús, es sanado milagrosamente y se va con los reyes para entregarle su regalo en persona, dejando a su madre maravillada.

La obra que fue interrumpida por una repentina lluvia, contó con el acompañamiento al piano del maestro Salomón Gil, la dirección de escena de Marcela Beltrán, y las actuaciones, además, de Belén Valenzuela (Mamá), Daniel Rodríguez (Melchor), Alejandro Pacheco (Gaspar), Cyan Rangel (Baltazar), Blanca Espinoza (cover de Amahl), y como los Pastores, Evelyn Tovón, Priscila Sotomayor, Ángela Rodríguez y Cecilia Antelo, y Pedro Camacho como el Paje.

En el cuerpo de danza participan Mario Edén Cázares, Alondra Alvarado, Melissa Alfaro, César Yee, Bryant Gaytán, Edylin Zatarain y Carlos Zamora.

Además, el montaje contó con la participación de los integrantes del Coro de Ópera de Sinaloa, cuyas decenas de voces hicieron las veces de los pastores en algunos de los pasajes de la obra.