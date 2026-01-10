$!Amanecen ‘Limpiando playas’, los aspirantes a las coronas del Carnaval

Con la participación activa de voluntarios y candidatos y candidatas a las coronas del Carnaval de Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora! inició la campaña “Limpiando Playas”.

Como un esfuerzo conjunto por preservar el patrimonio natural del puerto, el Gobierno de Mazatlán a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y la Operadora de Playas, iniciaron la limpieza de playas a la altura del Monumento al Pescador.

El Director General de Cultura, Óscar García Osuna, se dirigió a los y las candidatas a los diferentes reinados del Carnaval para destacar que todos los eventos de la máxima fiesta deben estar vinculados a una responsabilidad social profunda.

En este sentido, anunció medidas estrictas para los próximos eventos masivos como la prohibición de confeti metálico.

Se aplicarán sanciones a patrocinadores que incumplan esta norma y se continuará con el uso de pirotecnia a base de cartón y semillas para evitar la caída de plásticos al mar durante eventos como el Combate Naval.