$!Amanecen ‘Limpiando playas’, los aspirantes a las coronas del Carnaval

Con la participación activa de voluntarios y candidatos y candidatas a las coronas del Carnaval de Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora! inició la campaña “Limpiando Playas”.
Como un esfuerzo conjunto por preservar el patrimonio natural del puerto, el Gobierno de Mazatlán a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y la Operadora de Playas, iniciaron la limpieza de playas a la altura del Monumento al Pescador.
El Director General de Cultura, Óscar García Osuna, se dirigió a los y las candidatas a los diferentes reinados del Carnaval para destacar que todos los eventos de la máxima fiesta deben estar vinculados a una responsabilidad social profunda.
En este sentido, anunció medidas estrictas para los próximos eventos masivos como la prohibición de confeti metálico.
Se aplicarán sanciones a patrocinadores que incumplan esta norma y se continuará con el uso de pirotecnia a base de cartón y semillas para evitar la caída de plásticos al mar durante eventos como el Combate Naval.
“Lo que están haciendo ustedes es educarnos a respetar nuestro medio ambiente para que las futuras generaciones lo puedan disfrutar”, señaló García Osuna ante el Director de la Operadora de Playas, Ángel García y los candidatos carnavaleros.
Rumbo a la excelencia en certificación de playas
El Director de la Operadora de Playas, Luis Ángel García Contreras, resaltó que la limpieza de playas no es solo una cuestión estética, sino de competitividad turística y salud pública.
García Contreras informó que Mazatlán trabaja bajo estándares de excelencia internacional, manteniendo niveles de calidad del agua muy por encima de lo requerido por las normas. Además, alertó sobre la problemática de los microplásticos y colillas de cigarro, los cuales afectan la biodiversidad marina y, eventualmente, la salud humana a través del consumo de pescados y mariscos.
Candidatos en acción
Voluntarios y candidatos y candidatas a las coronas del Carnaval de Mazatlán 2026 recorrieron 16 puntos de recolección, desde el Monumento al Pescador hasta llegar a las Letras de Mazatlán, en el antiguo Valentinos.
Limpiaron las playas acompañados por su porra las candidatas a Reina del Carnaval de Mazatlán: Joanna Castillo, Monserrat Zamudio, Marbella Medina, Marbella Rivera, Anahí Esparza, Karely Tirado, Mariana Guerrero, Danya Moreno, Andrea García.
Candidatas Infantiles: Eileen Cruz, Noelia Vega, y Elisa Gutié y no podían faltar los candidatos a Rey de la Alegría: Víctor Joel García, Romeo Antonio Martínez, Guillermo Orrante y Javier Osuna “El Chiras”.