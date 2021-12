Amores que restauran

Amor y libertad.

“Nuestra vida no progresa por órdenes ni por prohibiciones, sino por atracción, por seducción de amor, por una pasión de amor” afirma la española madre Verónica.

A tal punto que “si no podemos entender la libertad”, la capacidad de querer y de elegir, “no podemos entender el amor” y añade “ser libre es tener el corazón cautivo”. El problema es qué lo tiene cautivo, en dónde ponemos el corazón. Ahí la cuestión.

En efecto hay amores que liberan y otros que esclavizan. Hay amores que nos hacen felices y otros lo impiden. Es decir, hay amores genuinos, apegos, lealtades e intereses. Distinguirlo es fundamental, porque los apegos atan, las lealtades causan complicidad y los intereses centran en sí mismo.

Asimismo la libertad se manifiesta en la capacidad para comprometerse, la fidelidad al compromiso la reafirma; quien sabe amar se obliga voluntariamente. El acto primigenio de amor es quiero quererte porque me da la gana. Esto abre las puertas a la fragilidad del otro. Cuando no sucede se aleja. Gracias a este acto primigenio las terapias funcionan, si no, serán justificaciones. Nadie puede obligarte a querer.