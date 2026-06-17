Amplía convocatoria para Bachillerato de Arte y Humanidades

A los interesados en participar en el proceso de admisión para el ciclo escolar 2026-2027 del Centro de Educación Artística “José Limón”, se les informa que el periodo de registro fue ampliado y permanecerá abierto desde las 13:00 horas del 17 de junio y hasta las 23:59 horas del 6 de julio del presente año en la plataforma admision.bellasartes.gob.mx.

Esta convocatoria del INBAL y el Instituto Sinaloense anuncia está dirigida a los aspirantes en cursar la educación media superior dentro de un modelo formativo integral.

El Bachillerato de Arte y Humanidades del CEDART articula los planes de estudio del bachillerato general con una sólida preparación en disciplinas artísticas, cuenta con una duración de seis semestres (tres años), impartido en modalidad escolarizada dentro del turno matutino.

Para este ciclo escolar, se aceptará a un máximo de 30 estudiantes de nuevo ingreso, seleccionados estrictamente bajo un orden de prelación basado en los puntajes más altos de las evaluaciones.

Las personas interesadas en participar deberán cumplir obligatoriamente con los siguientes criterios: Tener como máximo 17 años con 10 meses cumplidos al 31 de diciembre de 2026, haber concluido satisfactoriamente la educación secundaria y entregar la documentación: acta de nacimiento, CURP, certificado de educación secundaria o revalidación de estudios de la SEP.

Para quienes cursan el tercer grado actualmente, presentar constancia de estudios vigente con membrete, sello y firma autorizada, o el expediente del INEA que avale que cursa el último módulo, así como dos fotografías recientes e iguales a color, tamaño infantil, en papel mate y de estudio fotográfico.

Los aspirantes extranjeros residentes en el país deberán ingresar a la plataforma digital: admision.bellasartes.gob.mx, capturar su información, descargar e imprimir el comprobante de registro, atendiendo la cita asignada (fecha, hora y lugar) para la validación física de documentos, para asignación de cédula que le da derecho a los exámenes.

Las evaluaciones se realizarán de manera presencial en las fechas programadas, sin excepción y consiste en un cuestionario escrito sobre saberes de matemáticas y ciencias experimentales, una dinámica grupal orientada a medir la disposición, el trabajo colectivo y contenidos actitudinales vinculados al contexto social y artístico, así como una entrevista individual para valorar hábitos de estudio, comprensión de lectura, expresión personal, sensibilidad y apreciación de las artes.

Los folios de las 30 personas admitidas se darán a conocer públicamente el 24 de julio de 2026 a través de los portales web oficiales del instituto: inba.gob.mx y sgeia.inba.gob.mx.

Para mayores informes sobre el proceso, requisitos específicos o aclaraciones, las y los interesados pueden acudir directamente a las instalaciones del CEDART “José Limón”, ubicado en el Centro Cultural Genaro Estrada de Culiacán, en Rafael Buelna y Ruperto L. Paliza, Col. Centro, o consultar las bases completas directamente en el portal oficial de admisiones del INBAL.