Amplían plazo para el registro al Premio de Nacional de Ensayo Histórico

Con el propósito de dar oportunidad del registro al mayor número de participantes, se amplía al próximo 19 de septiembre el plazo de la convocatoria a investigadores mexicanos radicados en el país a participar en el Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social José C. Valadés 2025.

Esta convocatoria está abierta en cualquiera de los campos de estudio económico, social, cultural, intelectual y político de la Historia de Sinaloa y está dotado de un premio único e indivisible de cien mil pesos en cheque y la publicación del trabajo ganador.

El registro de trabajos se puede hacer en línea, y la convocatoria puede consultarse en la página web del Isic o en sus redes sociales, y cualquier duda, favor de dirigirla al correo electrónico premio.ensayo@culturasinaloa.gob.mx o al teléfono (667) 716-4152 al Departamento de Investigación del ISIC.

Los ensayos a concurso deberán aportar nuevos conocimientos a su campo de estudio, además de cubrir los siguientes requisitos: ser inéditos, elaborados mediante el uso de documentación original y técnicas y métodos rigurosos. Las fuentes primarias y bibliográficas deberán ser mencionadas de forma explícita.

No se admitirán trabajos con formato de tesis. La omisión de este punto ocasionará la eliminación automática del texto enviado. Los concursantes deberán firmar su trabajo con seudónimo y, en sobre cerrado y rotulado por fuera con el mismo seudónimo, deberán enviar los datos suficientes para localizar al autor, copia de identificación oficial, así como una breve ficha curricular a la siguiente dirección:

Dirección de Patrimonio, Museos e Investigación del Instituto Sinaloense de Cultura ubicado en las calles General Rafael Buelna esquina con Dr. Ruperto L. Paliza, s/n, Centro, Código Postal 80000, Culiacán, Sinaloa.

Las plicas de identificación serán depositadas en una notaría pública en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. El notario abrirá sólo la que el jurado calificador señale y destruirá las demás.

No podrán participar miembros de la institución convocante ni sus familiares en primer grado ni trabajadores del gobierno en cualquiera de sus tres órdenes. Tampoco quienes hayan ganado en ediciones anteriores, ni obras premiadas en certámenes similares. El jurado calificador estará integrado por especialistas de amplio reconocimiento en los campos de la presente convocatoria y su decisión será inapelable.