Ana Clavel charla sobre su novela ‘Autobiografía de la piel’ en El Colegio de Sinaloa

Con motivo de la sesión mensual del Club de Lectura ‘Efecto Tequila’, la escritora e investigadora mexicana, Ana Clavel, participó como invitada de forma virtual para comentar su novela Autobiografía de la piel, en una actividad coordinada por Élmer Mendoza, presidente de El Colegio de Sinaloa.

A lo largo del conversatorio se compartieron fragmentos de la obra, los cuales fueron el eje de partida hacia algunas preguntas realizadas por las lectoras y contestadas por la autora. Del mismo modo, compartió con el grupo reflexiones sobre qué la llevó a realizar esta historia.

De acuerdo a la sinopsis de la novela, la piel se presenta como un ente vivo y sensible, el cual es capaz de narrar sus propias historias mediante cicatrices, estremecimientos, comezón o goce, percibiendo con igual intensidad el dolor de una quemadura o la suavidad de un beso.

Con el fin de establecer un diálogo íntimo entre la narradora y su piel; además, usa el pronombre “nosotras” para reflejar esta dualidad y desdoblamiento donde la piel se convierte en un personaje autónomo que revela emociones, deseos y memorias.

Ana Clavel mencionó que antes de iniciar a escribir suele investigar y documentarse sobre las temáticas que tocará en sus historias, cosa que no fue distinta al desarrollar la novela autobiografía de la piel, la cual busca “darle voz, memoria, capacidad de reflexión y de sentir a la piel para transformarla en ese personaje que de pronto, gracias a la fabulación, es capaz de brindarnos registro y significados”, esto con la intención de explorar desde distintas perspectivas la ficción del sentir y la creatividad literaria.

Del mismo modo, hizo énfasis en que es creada para establecer un análisis interior con los personajes y uno mismo, “darnos espacio de imaginación creadora, darnos esa libertad para soñar, para ver otros mundos posibles que de alguna manera puedan reflejar quizás mejor nuestra interioridad”.

Entre las participaciones de las lectoras, se cuestionó sobre cómo la piel se vuelve portadora de una memoria que está escrita, haciendo alusión a la cartografía que queda escrita en la piel durante nuestra vida como un ejercicio de auto etnografía, en donde la escritora habló cómo trata que sus libros lleguen más allá de lo conocido y, por ello, para ella fue importante que esta obra estuviese respaldada de texto divulgativo y existencialista, poesía y cuentos para lograr describir la realidad inefable de la sensibilidad y del cómo las palabras son la piel de las cosas.

Como cierre al diálogo, la autora señaló que la escritura del erotismo es pasional e importante como cualquier otro género literario; sin embargo, se debe saber identificar el límite entre la fantasía literaria y la realidad, pues menciona que “reconocer tu deseo no implica estar mal; lo que puede estar mal es que no hagas lo adecuado con ese deseo”.