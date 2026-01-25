Anahí Esparza: ‘Estoy emocionada y agradecida por este sueño cumplido’

Emocionada, sonriente y visiblemente feliz, Anahí Esparza fue coronada este sábado como Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

En entrevista con Noroeste, la joven expresó su gratitud hacia quienes la apoyaron y la motivaron a lo largo del proceso.

“Emocionada, contenta y sobre todo agradecida con todas las personas que me apoyaron y creyeron en mí”, comentó.

Cuando se le preguntó si se había cumplido un sueño, Anahí recordó sus inicios como Princesa Real hace siete años.

“Por fin, después de vivir este sueño hace 7 años, fui una princesa real muy orgullosa y muy contenta también porque eso marcó un aprendizaje y sobre todo soy la mujer que soy ahora”.

La soberana resaltó la importancia de ese aprendizaje y cómo le ha permitido crecer personalmente.

Respecto a que desde el inicio se perfilaba como favorita, Anahí reiteró su agradecimiento.

“Sí, gracias, gracias al apoyo de todas las personas”.

Y a los mazatlecos les dejó un mensaje de compromiso.

“Que, pues, ahora seguir cumpliendo con la máxima fiesta del Carnaval”.

Anahí también recordó con cariño su participación en otros eventos sociales de la ciudad, como Novias, el Evento, que organiza Grupo Noroeste en Mazatlán, donde agradeció a Jesús Valenzuela el apoyo.

“Orgullosamente fui rostro de Novias, y gracias a Jesús Valenzuela... Sí, sí, Jesús, un abrazo hasta el cielo para él”.

“El Carnaval no solamente es una fiesta, sino que es un lugar donde eliges a personas que se convierten en tu familia”, añadió, destacando el valor humano y la cercanía que caracteriza al Carnaval de Mazatlán.