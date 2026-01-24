$!Anahí Esparza se alza como Reina del Carnaval de Mazatlán 2026; Mariana Guerrero, Reina de los Juegos Florales

MAZATLÁN._ En una noche llena de emociones, este sábado fue elegida la Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, Anahí Esparza, tras un desempate con Mariana Guerrero, quien se quedó con el título de Reina de los Juegos Florales.
El evento, cuyo espectáculo dejó en claro la fuerza de las raíces mexicanas que dan identidad al Carnaval, se realizó en el teatro Ángela Peralta, y contó con la participación de las nueve candidatas, quienes hicieron gala de su carisma frente al jurado y el público, conformado por sus porras.
Tras las diferentes etapas del certamen, hubo un empate con los mayores puntajes entre las jóvenes Anahí y Mariana, y fue Lucía Aikens, presidenta del jurado, quien emitió el fallo a favor de la primera para convertirse en Reina del Carnaval 2026, mientra la segunda recibirá la corona de los Juegos Florales.
Por su parte, Andrea García, Marbella Medina, Joanna, Marbella Rivera, Karely, Danya y Monserrat, serán princesas reales del Carnaval.
El jurado estuvo conformado por Rocío Uribe, Gabriela Alvarado, Esteban Ortiz, Lucía Aikens, Felipe Osuna, Martha Cortés, Wendy Ponce, Mely Cerrillo y Liz Castro Carrillo.
Al inicio de la contienda se informó a los presentes que sería la presidenta del jurado quien tendría la responsabilidad de dar la decisión final en caso de que hubiera un empate, como ocurrió la noche de este sábado.