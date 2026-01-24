$!Anahí Esparza se alza como Reina del Carnaval de Mazatlán 2026; Mariana Guerrero, Reina de los Juegos Florales

MAZATLÁN._ En una noche llena de emociones, este sábado fue elegida la Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, Anahí Esparza, tras un desempate con Mariana Guerrero, quien se quedó con el título de Reina de los Juegos Florales.

El evento, cuyo espectáculo dejó en claro la fuerza de las raíces mexicanas que dan identidad al Carnaval, se realizó en el teatro Ángela Peralta, y contó con la participación de las nueve candidatas, quienes hicieron gala de su carisma frente al jurado y el público, conformado por sus porras.