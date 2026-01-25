Anahí Esparza se corona Reina del Carnaval 2026; Mariana Guerrero, de los Juegos Florales

En una noche marcada por la emoción, el talento y el orgullo por las tradiciones mexicanas, Anahí Esparza fue electa Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, luego de un empate técnico con Mariana Guerrero, quien finalmente recibió la corona como Reina de los Juegos Florales, durante la elección realizada este sábado en el Teatro Ángela Peralta.

El certamen reunió a nueve jóvenes aspirantes que, a lo largo de las dos rondas de calificación, la primera de criterio y la segunda de belleza, demostraron carisma, presencia escénica y conexión con el público, conformado en gran parte por entusiastas porras que llenaron el recinto de energía y aplausos.

En la primera ronda que fue de criterio, las aspirantes respondieron preguntas que mandó previamente el jurado calificador.

Una a una fueron pasando a elegir su pregunta, conforme al número de participación que se sorteó cuando inició la contienda carnavalera en noviembre.

Los jurados calificaron coherencia en las palabras, uso apropiado del lenguaje, y contenido de la respuesta.

En la etapa de belleza, las chicas realizaron su pasarela para ser calificadas por su porte, elegancia, desenvolvimiento escénico, proyección y seguridad.

Las concursantes este año, al igual que desde 2018, pudieron elegir su vestido de gala para la etapa de criterio, así como a su maquillista y peinador.

Al concluir la evaluación del jurado, Anahí Esparza y Mariana Guerrero obtuvieron los puntajes más altos, lo que derivó en un empate.

Tal como se había anunciado al inicio del evento, correspondió a la presidenta del jurado, Lucía Aikens, emitir el voto de calidad para definir a la Reina del Carnaval 2026, decisión que favoreció a Anahí Esparza.

Mariana Guerrero, por su parte, fue designada Reina de los Juegos Florales, consolidando así una noche histórica para ambas jóvenes.

Por su parte, Andrea García, Marbella Medina, Joanna Castillo, Marbella Rivera, Karely Tirado, Danya Moreno y Monserrat Zamudio, serán princesas reales del Carnaval.

Cabe mencionar que el jurado estuvo conformado por Rocío Uribe, Gabriela Alvarado, Esteban Ortiz, Felipe Osuna, Martha Cortés, Wendy Ponce, Mely Cerrillo y Liz Castro Carrillo, además de Lucía Aikens, quien emitió su voto de calidad tras el empate.

Así, Momo despertó de sus sueños para conocer a las nuevas soberanas, y con esto dar inicio a una nueva historia escrita en las páginas del Carnaval, que comenzará de manera oficial este 12 de febrero con la coronación de Javier Osuna “El Chiras” como Rey del Carnaval, con la música de Edén Muñoz.

Raíces mexicanas que dan identidad al Carnaval

El espectáculo que enmarcó la elección fue una muestra vibrante de creatividad y tradición.

La producción, realizada por el Instituto de Cultura, transformó el escenario en un homenaje a las raíces que dan identidad al Carnaval de Mazatlán.

Las coreografías, diseñadas por Diego Vela, Eduardo Blanco y Javier Arcadia, fueron ejecutadas por el Ballet Clásico, el Ballet Folclórico de la institución y estudiantes de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, llenando el escenario de color, ritmo y precisión.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la entrada inicial de las candidatas, quienes sorprendieron al público al ingresar por la puerta principal del teatro al ritmo de “Cinco de chiles”.

Posteriormente, las jóvenes protagonizaron una coreografía inspirada en el Mazatlán de los años 70, luciendo vestuarios que reflejaron elegancia y personalidad.

En la etapa de belleza, desfilaron acompañadas por la interpretación del tenor Alejandro Yépez, quien junto al maestro Juan Pablo García al piano, dieron voz a temas emblemáticos como “Cien años”, “Noches de Mazatlán” y “Mazatlán”.

Despedida

En el evento, Lucero I, Reina del Carnaval de Mazatlán 2025, se despidió de su reinado, y dijo ser la historia más bonita que el destino escribió en su vida.

También, Desiré I, Reina de los Juegos Florales 2025, se despidió de su corona, y dijo que ser reina cambió su vida y rescató su esencia.

Confusión momentánea y fallo final marcaron el cierre de la elección real

La conducción de la elección estuvo a cargo de Paco Vazga y Corina Beltrán, quienes guiaron al público a través de una velada dinámica y emotiva, pero que al final estuvo un poco confusa debido a que por un momento no quedó claro cuál era el empate, ya que pasaron al frente a tres de las aspirantes, por lo que el público pensó que el empate era entre ellas tres.

Pero, Lucía Aikens, presidenta del jurado, se tomó un tiempo y preguntó qué procedía, para poder así emitir el voto de calidad que definió a la nueva soberana.

El proceso fue legalizado por el Notario Público José Manuel Magallón Osuna.

Al finalizar, las nuevas soberanas, acompañadas por toda la corte real, se trasladaron a la Plazuela Machado para saludar al público, sellando así una noche inolvidable para el Carnaval de Mazatlán 2026.

Coronación

La coronación de Mariana I, Reina de los Juegos Florales será el 13 de febrero a las 20:30 horas con el espectáculo denominado “Yo sé que te acordarás”, un homenaje al legado de Don Germán Lizárraga, mientras que la coronación de Anahí I, Reina del Carnaval, será el 14 de febrero, a las 18:30 horas y tendrá como espectáculo la presentación de Yuridia. Ambas con sede en el Estadio Teodoro Mariscal.