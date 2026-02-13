Anahí I será coronada Reina del Carnaval de Mazatlán 2026 en una noche de música y tradición

Mazatlán se prepara para vivir una de sus noches más esperadas con la coronación de Anahí Esparza como Reina del Carnaval en el marco del Carnaval de Mazatlán 2026, que este año celebra su edición número 128 bajo el lema “Arriba la Tambora”.

La ceremonia de coronación se llevará a cabo este sábado en el emblemático Estadio Teodoro Mariscal, casa de Los Venados, donde miles de asistentes se darán cita para presenciar el sonido de los papaquis cuando la corona quede sobre la sien de Anahí I, y disfrutar de un espectáculo musical de primer nivel. El evento dará inicio a las 6:30 de la tarde, marcando el comienzo de una velada llena de tradición, música y orgullo mazatleco.

Como parte del programa artístico, la cantante sonorense Yuridia ofrecerá un concierto con todos sus grandes éxitos. El público podrá corear temas como “Ángel”, “Ya te olvidé”, “Malamente”, “Amigos no por favor” y “Qué agonía”, canciones que han consolidado a la intérprete como una de las voces más importantes del regional y pop en México.

La coronación de Anahí Esparza representa uno de los momentos más solemnes y esperados de las fiestas carnestolendas. Con la imposición de la corona, la nueva soberana asumirá oficialmente su papel como representante de la máxima fiesta del puerto, en una noche que promete un despliegue de producción, pirotecnia y tradición.

Con 128 ediciones de historia, el Carnaval de Mazatlán reafirma su lugar como una de las celebraciones más importantes de México, combinando música, cultura y tradición bajo el ritmo inconfundible de la tambora. La Reina portará un vestido diseñado y confeccionado por el creador mazatleco Luis Antonio Ríos, mejor conocido como “Momo”. Será la primera vez que el diseñador realice un vestido para Reina del Carnaval; sin embargo, cuenta con experiencia dentro de la máxima fiesta porteña, ya que en años anteriores ha elaborado atuendos para el Rey del Carnaval y el Rey de la Alegría, consolidando su talento en el escenario carnestolendo.

Al concluir la ceremonia en el estadio, la Reina del Carnaval se trasladará a Olas Altas, donde presidirá el tradicional Combate Naval, uno de los espectáculos más emblemáticos del carnaval mazatleco, que ilumina el cielo con fuegos artificiales frente al mar.

La nueva soberana

Anahí Esparza es sinónimo de constancia, preparación y carácter. Su historia con el Carnaval no comenzó este año. En 2019 participó en la contienda por la corona, experiencia que, aunque no le dio el triunfo en ese momento, fortaleció su determinación y amor por la máxima fiesta porteña. Hoy, en 2026, regresa con mayor madurez y convicción para lograr su sueño y convertirse en Reina del Carnaval la noche de este sábado.

A sus 24 años, Anahí combina elegancia y preparación académica. Es ingeniera biomédica, una profesión que refleja su disciplina y vocación científica, cualidades que complementa con su labor como activista, participando en causas sociales que buscan generar conciencia y bienestar en la comunidad.

Su presencia no pasa desapercibida. Con una estatura de 1.85 metros, Anahí impone desde el primer momento, proyectando seguridad, porte y una elegancia natural que la distinguen en el escenario. Sin embargo, más allá de su imagen, quienes la conocen destacan su sensibilidad, compromiso y cercanía con la gente.

Su regreso a la contienda en esta edición 128 simboliza perseverancia. Anahí Esparza no solo conquistó la corona; conquistó también el reconocimiento de quienes ven en ella a una Reina preparada, auténtica y orgullosa de representar al Carnaval “Arriba la Tambora.