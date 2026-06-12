Analizan el mundial como fenómeno deportivo, cultural y político en Triálogos

Como un fenómeno que trasciende las canchas y los resultados deportivos fue abordado el mundial de futbol de la FIFA durante la mesa de análisis “Un balón globalizado: Sedes, goles y guerras”, realizada en el Centro de Literatura dentro del programa Triálogos del Instituto Sinaloense de Cultura.

Ante un público interesado en el deporte, la historia y los procesos culturales contemporáneos, los participantes Adalberto García López y Jesús Ramón Ibarra, con la conducción de Ricardo Arredondo Yocupicio, reflexionaron sobre la manera en que las Copas del Mundo se han convertido en acontecimientos de alcance global que impactan ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales.

Durante el encuentro se destacó que, a lo largo de su historia, los mundiales han sido escenario no solo de hazañas deportivas memorables, sino también de episodios vinculados con conflictos internacionales, transformaciones sociales y procesos históricos que han marcado distintas épocas.

Los panelistas analizaron cómo el futbol ha contribuido a la construcción de identidades nacionales y al fortalecimiento de narrativas colectivas, al tiempo que se ha convertido en una plataforma donde se reflejan tensiones geopolíticas, intereses económicos y dinámicas de poder que trascienden el ámbito deportivo.

También e abordó el papel de las sedes mundialistas como espacios de proyección internacional y los efectos que estos eventos generan en las ciudades y países anfitriones, tanto en términos de infraestructura como de imagen pública y legado cultural.

La conversación cobró especial relevancia ante la cercanía de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, este jueves, y la participación de México como una de las sedes del torneo, hecho que motivó reflexiones sobre la importancia del deporte en la historia contemporánea y en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo.

A través de preguntas, comentarios e intercambio de ideas, las y los asistentes participaron activamente en un diálogo que permitió observar el futbol desde perspectivas poco habituales, entendiendo su dimensión como fenómeno cultural y político de alcance global.