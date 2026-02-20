Analizan la evolución social del cine en Sinaloa

En un viaje a través del tiempo que combinó la precisión histórica con las salas de madera, se llevó a cabo la conferencia “El Cine, Ciencia, Diversión y Vida Cotidiana” en el Museo de Historia Regional de Sinaloa.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Culiacán y el Instituto Municipal de Cultura, contó con la participación de Dalila Samantha Rivas Coronel y Samuel Octavio Ojeda Gastélum, quienes compartieron el impacto social del séptimo arte en la entidad.

“El cine llegó a México siendo un aparato científico. Las investigaciones que se hacían o esta carrera que había de diferentes científicos en todo el mundo para hacer que las imágenes se movieran en una carrera que estaba en toda Europa, compartió Dalia Rivas.

En México, el cine entró como una herramienta científica de influencia francesa, siendo el presidente Porfirio Díaz el primer espectador y actor captado en escenas cotidianas.

En el ámbito local, compartieron que los registros sitúan las primeras funciones en Culiacán hacia 1898, mientras que en Mazatlán, el Siglo 19 cerró precisamente con una proyección cinematográfica el 28 de diciembre de 1899.

En 1918, las autoridades estatales lo utilizaron como plataforma para campañas moralizantes contra el alcoholismo.

“Una de las vías que establecen como normatividad fue establecer que a través del cine se desarrollen campañas para la erradicación del consumo de bebidas embriagantes”, señaló Samuel Ojeda.

También compartió una visión vivencial sobre el cine en las zonas rurales, específicamente en Pericos, Sinaloa, y relató la transición de los espacios, desde el Cine María, con sus bancas de madera donde la gente se acomodaba según su fisionomía, hasta la llegada del moderno en 1967, que introdujo butacas metálicas y una dulcería.