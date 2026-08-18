Analizan la parálisis y el palimpsesto en la obra de Gilberto Owen

El investigador y poeta Javier Velázquez Hernández, presentó la conferencia “La parálisis y el palimpsesto: Una lectura de ‘Sinbad el Varado’, de Gilberto Owen” como parte de la tercera sesión del programa Voces de tinta, que organiza el Isic.

El encuentro inició con la participación de Víctor Luna y Rubén Rivera, quienes ofrecieron una semblanza del autor y del conferencista, respectivamente, para contextualizar la trayectoria literaria de Gilberto Owen y el trabajo académico de Javier Velázquez Hernández.

Asimismo, Raúl Francisco Quiroz Millán presentó el propósito de Voces de tinta, programa que busca generar espacios para el acercamiento, análisis y difusión de la literatura y de sus autores.

Ante un público interesado en la literatura sinaloense, el encuentro propuso una aproximación a la obra de Gilberto Owen desde una perspectiva centrada en la intertextualidad, la parálisis y el palimpsesto, conceptos que permitieron revisar la manera en que el poeta dialoga con la tradición literaria y transforma referentes anteriores para construir una propuesta propia.

Al inicio de su participación, Velázquez Hernández destacó la vigencia de la obra de Owen, señalando que cada nueva lectura permite encontrar otras posibilidades de interpretación. Explicó que su acercamiento parte de un trabajo académico publicado en diciembre de 2025 en la revista Connotas, de la Universidad de Sonora, y que esta investigación dio origen a la conferencia.

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la intertextualidad, entendida como el diálogo permanente entre los textos. Bajo esta perspectiva, la literatura se construye a partir de otras obras que son absorbidas, transformadas y reinterpretadas por cada autor. De ahí surge la noción de palimpsesto, utilizada como metáfora para explicar cómo un nuevo texto puede escribirse sobre las huellas de otros textos y tradiciones.

El investigador explicó que Owen recurre de manera consciente a fuentes mitológicas, bíblicas, clásicas y modernas, pero no para reproducirlas, sino para modificarlas, parodiarlas y convertirlas en parte de un discurso crítico sobre la tradición y sobre el propio acto de crear poesía. En este sentido, la obra puede leerse también desde la metapoesía, es decir, desde una poesía que reflexiona sobre su propia creación.

Otro de los ejes abordados fue la idea de la parálisis como una condición que atraviesa la obra de Owen y que puede relacionarse con las inquietudes de los escritores de su generación: la dificultad de crear algo nuevo frente al peso de las grandes obras del pasado, así como la búsqueda de nuevas formas de expresión.

Velázquez Hernández señaló que esta preocupación estaba vinculada también con el contexto literario de los llamados Contemporáneos, quienes buscaron ampliar los horizontes de la literatura mexicana mediante el diálogo con otras tradiciones y con las literaturas de distintas partes del mundo.

A lo largo de la charla, el público pudo acercarse así a una lectura que entiende la tradición no como un límite, sino como un territorio susceptible de ser transformado. En la obra de Owen, los textos y referencias del pasado se convierten en materia para una nueva creación, en un proceso donde leer, apropiarse y recrear forman parte de un mismo ejercicio poético.

La participación de los presentadores y del conferencista permitió, además, situar la obra de Owen dentro de un contexto más amplio, destacando la importancia de recuperar la literatura sinaloense y propiciar nuevas aproximaciones a autores cuya obra continúa generando preguntas y posibilidades de lectura.