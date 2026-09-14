Analizarán arte y cultura para apropiación de espacios públicos

Especialistas analizarán el arte y la cultura como herramientas clave para la apropiación de espacios públicos en Culiacán. La Mesa 6 del Primer Seminario de Economía Cultural y Creativa Sinaloa 2026 será el jueves 17 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas en el Jardín Botánico.

El Instituto Sinaloense de Cultura invita al público a participar en este encuentro, que forma parte de las actividades del Primer Seminario de Economía Cultural y Creativa Sinaloa 2026. La entrada es gratuita.

Este esfuerzo académico y cultural es organizado de manera conjunta por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), el Congreso del Estado mediante la Comisión de Educación y Cultura, el Centro de Investigación y Estrategia en Industrias Culturales y Economía Creativa de Sinaloa (CIE-ICC), la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) y Sinaloa 10+. El seminario busca fomentar el diálogo y la reflexión sobre el papel de la cultura en el desarrollo social y económico de la entidad.

La Mesa 6 tiene como objetivo central explorar cómo las intervenciones artísticas y los proyectos comunitarios pueden contribuir a la recuperación y dinamización de los espacios urbanos, generando un sentido de pertenencia en la entidad, informó el Instituto Sinaloense de Cultura.

Bárbara Apodaca, directora General de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, presentará en la mesa. El panel de discusión estará integrado por Francisco Terrazas, antropólogo social e integrante del Colectivo Taller Juan Panadero; Lizeth Norzagaray, directora de teatro sinaloense; y MC Kroser, artista y promotor del Proyecto Hip Hop D’Calle.

El diálogo será moderado por Jorge Ibarra. Él conducirá el intercambio de experiencias sobre cómo las intervenciones artísticas y los proyectos comunitarios contribuyen a la recuperación, dinamización y sentido de pertenencia de los espacios urbanos y colectivos en Culiacán.

Pies de foto:

Especialistas dialogan sobre el papel del arte en espacios urbanos.

El Primer Seminario aborda el impacto cultural en Culiacán.

Asistentes en el Auditorio del Jardín Botánico de Culiacán.