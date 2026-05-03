Andrea García busca proyectar a Sinaloa en Miss Intercontinental México 2026

Con una trayectoria que combina el arte, la expresión escénica y la proyección social, Andrea Elizabeth García Navarro se abre paso en el certamen Miss Intercontinental México, consolidándose como una de las representantes sinaloenses con mayor proyección en el ámbito cultural y de belleza.

A sus 26 años, la joven es Licenciada en Artes Escénicas para la Expresión Teatral, formación que ha sido base para su desarrollo como actriz, modelo y creadora de contenido digital.

Su perfil multifacético también incluye el emprendimiento y la enseñanza, ya que actualmente imparte talleres de expresión corporal y promueve la literatura y el arte a través de su proyecto “Sensibilidad Latente”.

Además de su incursión en certámenes nacionales, Andrea es reconocida en el puerto por haber sido primera Princesa Real del Carnaval de Mazatlán en las ediciones 2024 y 2026, una de las festividades más emblemáticas del país, donde destacó por su presencia escénica y conexión con el público.

De acuerdo con información compartida en la cuenta oficial de Instagram de Miss Intercontinental México, la participante expresó que este certamen representa.

“La oportunidad de seguir creciendo tanto personal como profesionalmente, además de representar con orgullo a Sinaloa y compartir la riqueza cultural, artística y humana de mi estado”.

Asimismo, destacó que su participación busca llevar un mensaje de identidad y diversidad.

“Llevando también un mensaje de orgullo por la diversidad, la esencia y las distintas historias que hacen único a nuestro país, inspirando a más mujeres a creer en sí mismas y en sus sueños”, se puede leer.

En sus redes sociales, Andrea ha generado expectativa entre sus seguidores al compartir adelantos de esta nueva etapa.

“Por fin les puedo revelar este secretito”, escribió en una publicación, mientras que en otra agregó con humor, “Me agarraron en mega curva, jajajaja, pero les prometo que prontito les cuento todo”, acompañando imágenes y videos de sus ensayos de pasarela.

Para Andrea García Navarro, los certámenes de belleza son más que una competencia.

“Representan una plataforma de crecimiento, disciplina e inspiración, donde las mujeres podemos generar un impacto positivo en la sociedad”, dice, reafirmando así su enfoque artístico y social dentro de esta nueva faceta.

Un gran reto

La participación de Andrea García no es menor, pues asume una responsabilidad importante al representar a un estado que actualmente ostenta la corona nacional con Carolina Ruelas, quien se alzó como Señorita Continental 2025 en el certamen Miss Intercontinental México.

La mazatleca, también Reina del Carnaval 2024, destacó por su desempeño integral al obtener reconocimientos como Mejor Traje de Baño y Mejor Traje Típico, consolidando a Sinaloa como potencia en este tipo de competencias.

Bajo ese antecedente, Andrea enfrenta el reto de mantener el alto nivel que ha posicionado al Estado en la escena nacional e internacional de la belleza.