Andrea García corona un sueño en Miss Intercontinental y abraza una causa por Emiliano

“Esto no es solamente una coronación. En mi búsqueda de un propósito encontré a Emiliano y entendí que este momento podía servir para algo mucho más grande. Queríamos cambiar la forma en que se ven los propósitos de las reinas de belleza. Las coronas no brillan por sí solas, somos nosotros quienes les damos valor a través de las acciones que realizamos”, dijo.

Andrea García explicó que la decisión de convertir su coronación en un evento benéfico surgió después de conocer la historia de Emiliano, un niño que nació con regresión caudal, una condición congénita que afecta el desarrollo de la parte inferior del cuerpo y limita significativamente su movilidad.

Durante el mensaje de bienvenida se resaltó que la corona adquiría un significado especial al estar vinculada a una acción solidaria, donde se subrayó que la responsabilidad de una representante estatal también implica utilizar su voz y su visibilidad para impulsar causas que beneficien a la comunidad.

Desde el inicio de la ceremonia, se destacó que el encuentro tenía un doble propósito, el celebrar el comienzo de una nueva etapa para Andrea García y sumar esfuerzos en favor de una causa social que pudiera generar un impacto directo en la vida de una familia.

Ante familiares, amigos, representantes de certámenes de belleza e invitados especiales, Andrea recibió oficialmente la banda y la corona que la acreditan como representante de Sinaloa rumbo a Miss Intercontinental México, plataforma desde la cual buscará representar al estado a nivel nacional y, eventualmente, en el ámbito internacional.

Con un llamado a convertir la empatía en acciones concretas, Andrea García recibió oficialmente la corona y banda que la acreditan como Miss Intercontinental Sinaloa 2026, en una ceremonia con causa realizada para recaudar fondos destinados a la adquisición de una silla de ruedas especializada para Emiliano, un niño de siete años diagnosticado con regresión caudal.

La coronación se convirtió en un evento benéfico, luego de conocer la historia de Emiliano, un niño que nació con regresión caudal, a quien buscan apoyar con una silla de ruedas especial.

La coronación se convirtió en un evento benéfico, luego de conocer la historia de Emiliano, un niño que nació con regresión caudal, a quien buscan apoyar con una silla de ruedas especial.

Andrea García recibió oficialmente la corona y banda que la acreditan como Miss Intercontinental Sinaloa 2026, de manos de Carolina Ruelas, Miss Intercontinental México 2025.

Andrea García recibió oficialmente la corona y banda que la acreditan como Miss Intercontinental Sinaloa 2026, de manos de Carolina Ruelas, Miss Intercontinental México 2025.

“Quiero que esta coronación signifique que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el pequeño fragmento del mundo que le tocó habitar”, agregó.

García compartió que el acercamiento con el menor ocurrió de manera inesperada y que, a partir de ese encuentro, comprendió que su participación en el certamen podía convertirse en una herramienta para generar cambios positivos.

Además, explicó que Emiliano actualmente reside en Colima junto con su familia, luego de que distintas circunstancias los llevaran a abandonar el tratamiento que recibía anteriormente en el Teletón de Guadalajara.

Por tal motivo, señaló que la necesidad más urgente del menor es una silla de ruedas especializada, cuyo costo resulta elevado para las posibilidades económicas de sus familiares.

Durante su intervención, insistió en que la discapacidad no debe ser vista como una limitante para que una persona desarrolle sus sueños y proyectos de vida, por lo que comentó que durante una videollamada que sostuvo con Emiliano, descubrió a un niño lleno de entusiasmo, aspiraciones y ganas de salir adelante, una experiencia que modificó su manera de observar muchas de las problemáticas sociales.

“Emiliano es un niño de siete años que nació con una condición llamada regresión caudal, que limita su movilidad. Necesita una silla de ruedas especial y su familia no cuenta con los recursos para adquirirla, por eso decidimos sumarnos a esta causa”, declaró.

“Debemos dejar de ver la discapacidad como una limitante y empezar a ver a las personas por quienes son, no únicamente por su condición. Emiliano no necesita que lo miremos con lástima, necesita que lo miremos con respeto y con empatía, como a cualquier otra persona”, añadió.

Asimismo, hizo un llamado a dejar atrás las actitudes de lástima hacia las personas con discapacidad y sustituirlas por una visión basada en el respeto, la empatía y la inclusión.

Andrea mencionó que niñas, niños y adultos con alguna discapacidad deben tener representación en todos los espacios, pues ver a alguien con quien se identifican ocupando posiciones importantes les permite comprender que sus metas también son alcanzables.

Incluso, sostuvo que uno de los principales objetivos de esta campaña es recordar que cualquier persona puede contribuir a transformar la realidad de alguien más mediante acciones concretas.

“Hoy la meta no es solamente entregar una silla de ruedas. La meta es demostrar que cuando la empatía se convierte en acción no hay sueño que tenga límites”, afirmó.

La ceremonia contó con la presencia de Carolina Ruelas, actual Miss Intercontinental México 2025, quien fue la encargada de colocar la corona y entregar la banda oficial a la nueva representante sinaloense.

Durante su mensaje, Ruelas reconoció el compromiso social que Andrea ha mostrado desde antes de asumir el título y consideró que esa visión puede marcar una diferencia importante dentro de los certámenes de belleza.

“Andrea entiende muy bien que una corona puede convertirse en una herramienta para ayudar a quienes más lo necesitan y para generar un impacto positivo en la sociedad”, expresó.

“La quiero muchísimo y sé que hará un excelente papel porque tiene todas las herramientas, la preparación y un equipo increíble para representar dignamente a Sinaloa y a México”, complementó.

Asimismo, destacó que, aunque las competencias suelen asociarse con la imagen, la pasarela y el glamour, existen participantes que utilizan estas plataformas para impulsar proyectos de beneficio colectivo.

Tras recibir oficialmente la corona, Andrea García compartió que el nombramiento representa una de las experiencias más importantes de su vida, reconociendo que sentirse emocionada por el logro, pero también consciente de la responsabilidad que implica representar a Sinaloa en un concurso nacional.

“Me siento muy feliz, muy agradecida, pero también muy comprometida. Representar a Sinaloa no es sencillo y requiere ser congruente con los valores y las causas que uno promueve”, comentó.

La nueva Miss Intercontinental Sinaloa indicó que continuará utilizando su plataforma para dar visibilidad a temas que considera relevantes y para acercarse a personas y organizaciones que trabajan en beneficio de la comunidad.

En este sentido, aseguró que la corona tiene valor no por sí misma, sino por el uso que se le dé y por la capacidad de generar cambios positivos en la vida de otras personas.

Preparación rumbo a la etapa nacional

Durante la sesión de preguntas y respuestas con medios de comunicación, Andrea García explicó que su nombramiento llegó poco después de concluir su participación como candidata en el Carnaval de Mazatlán.

De esta forma, comentó que inicialmente no estaba buscando incorporarse a otro certamen, pero consideró que la invitación para representar a Sinaloa era una oportunidad que debía aprovechar.

“Fue una decisión que analicé mucho porque implica una gran responsabilidad, pero entendí que todavía había espacios que podía ocupar para seguir impulsando causas importantes”, comentó.

En cuanto a sus próximos proyectos, adelantó que continuará fortaleciendo las actividades de “Sensibilidad Latente”, iniciativa enfocada en promover la inclusión, la empatía y la conciencia social.

Además, comenzará un proceso intensivo de preparación en áreas como pasarela, oratoria y desarrollo personal para llegar en las mejores condiciones a la etapa nacional de Miss Intercontinental México.

Finalmente, Andrea envió un mensaje a las jóvenes interesadas en participar en concursos de belleza o perseguir cualquier meta personal, a las que invitó a prepararse de manera integral, cuidar su salud mental y no abandonar sus objetivos por temor al fracaso o a las expectativas externas.

“Que lo intenten. Que se preparen mucho y que no desistan de sus sueños. Los sueños pueden transformarse, pero eso no significa que no puedan cumplirse”, expresó.

También compartió un consejo para las futuras aspirantes al Carnaval de Mazatlán, a quienes recomendó disfrutar cada etapa del proceso y valorar el aprendizaje que se obtiene durante el camino, independientemente de los resultados.

La ceremonia concluyó con la imposición oficial de la corona y una ovación para Emiliano, cuya historia se convirtió en el símbolo de una jornada en la que la belleza y la solidaridad caminaron de la mano. La nueva Miss Intercontinental Sinaloa 2026 inició así su reinado con una causa definida, como lo es el utilizar su voz y su plataforma para generar conciencia, inclusión y apoyo para quienes más lo necesitan.