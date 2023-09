El rock se hizo presente en el programa Miércoles de Concierto, con el artista Andrei Landeros acompañado del grupo Rock a la Uni, conformado por estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, presentación que se transmitió vía streaming a través de Facebook Live de las cuentas Universidad Autónoma de Sinaloa y Cultura UAS, respectivamente.

La agrupación tocó temas en inglés y español como What’s up, del grupo estadounidense Four Non Blondes, Your love, de The Outfield, Cuando seas grande, de Miguel Mateos y Guitarras blancas, de los Enanitos Verdes, éxitos que corearon los presentes al interior del Edificio Rosalino.

Cabe destacar que Rock a la Uni es un taller de ensamble musical que se creó con el fin de dar difusión a este género que históricamente ha sido embajador de contra cultura, a la vez que es una manera de fomentar y difundir el talento artístico de la comunidad universitaria.

La gran energía de la banda de rock cautivó al público asistente quien aún con el intenso calor en la capital sinaloense cantaron y bailaron temas como La planta, éxito de los 90 del grupo Caos, Lamento boliviano, de Los enanitos verdes, Zombie, de The Cranberries, El sol no regresa, del grupo de origen español La Quinta Estación, entre otros, disfrutando así de una presentación más de Miércoles de Concierto.

“Jóvenes universitarios tocando rock”, destacó Andrei Landeros, quien aprovechó para invitar a los jóvenes estudiantes a formar parte de la agrupación, a la vez que agradeció el espacio que brinda la UAS para presentarse.