$!Andrés Romo anuncia en redes sociales que este martes 23 será su desfile de modas en Escuinapa

Con su mensaje en redes, el diseñador agradeció la comprensión de la comunidad y reafirmó la invitación a participar en esta cita con la moda, que combina espectáculo, solidaridad y convivencia.

La cita es a las 18:30 horas, en la Presidencia Municipal.Romo explicó que el desfile, organizado a beneficio del Club de Leones Escuinapa “La Perla”, tuvo que ser reprogramado tras los hechos de violencia registrados el pasado domingo 21 de diciembre, lo que obligó a posponer temporalmente el evento.

El diseñador internacional Andrés Romo comunicó a través de sus redes sociales que el evento Andrés Romo Fashion Show Da Milano en Escuinapa, previamente pospuesto, se llevará a cabo este martes 23 de diciembre.

En su red social se puede leer: “AVISO A NUESTRA COMUNIDAD. Con mucha ilusión, el Club de Leones Escuinapa “La Perla” les comparte que el evento con Andrés Romo Fashion Show Da Milano a Escuinapa, que anteriormente tuvimos que posponer, se realizará mañana martes 23 de diciembre, en el mismo lugar y horario programados.

Martes 23 de diciembre, 6:30 p.m. en Presidencia Municipal. Será un espacio para encontrarnos, compartir y seguir fortaleciendo los lazos que nos unen como comunidad.

Agradecemos profundamente su comprensión, su apoyo y el cariño que siempre nos brindan. Los esperamos con los brazos abiertos.Compartan por favor!”.La pasarela contará con la participación de 24 modelos, en su mayoría jóvenes originarias de Escuinapa.

El costo del boleto será de 130 pesos, y lo recaudado se destinará a las causas que impulsa el Club de Leones “La Perla”, enfocadas en ayuda humanitaria, entrega de aparatos de apoyo para personas con necesidades especiales, entre otras acciones de beneficio social.

El diseñador escuinapense, reconocido por llevar sus creaciones a pasarelas de Milán y otras capitales de la moda, regresa a su tierra natal para compartir su trabajo con la comunidad y respaldar la misión humanitaria del Club de Leones.