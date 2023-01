$!Andrés Romo diseñará el vestuario de las reinas del Carnaval de Mazatlán

Andrés Romo, diseñador sinaloense, está viviendo sus mejores momentos en el mundo del diseño y la moda internacional. El originario de Escuinapa, radicado en Milán fue convocado para diseñar el vestuario para la corte real del Carnaval Internacional Mazatlán 2023.

“Hace un año me preguntaron ‘¿qué te gustaría hacer aquí en Sinaloa? ‘, pues mira me encantaría poder ser invitado para crear uno de los vestidos de la Reina del Carnaval”, recordó el diseñador de modas.

Después de un año, en Holanda, recibió una llamada para invitarlo a hacer una de las propuestas del vestido de las reinas del Carnaval (de Mazatlán).

“La verdad no lo podía creer ¿Está pasando esto? Me dijeron, ‘solo tiene que ser ya’. Y en tres días ya estaba dibujando día y noche las formas, el detalle, todos los significados que tiene el vestido, su contenido porque esto es una gran responsabilidad”, compartió.

“En una reunión con el director (del Instituto de Cultura de Mazatlán, Raúl) Rico, dije: ‘Bueno vaya como vaya, si me eligen o no me eligen, muchas gracias por haberme invitado”.

Romo platicó que mandó sus propuestas y la explicación de cada boceto sobre el vestido de la Reina del Carnaval y la Reina de los Juegos Florales.

“Me llamaron para darme la noticia que habían elegido el vestido de la Reina de los Juegos Florales”, dijo.

“Sentí gran emoción al recibir esta noticia, pues como diseñador si vives en Sinaloa te queda ese sueño de poder ser parte algún día de la cultura del Carnaval; aún no lo creo, espero conquistar el corazón de los mazatlecos, de los sinaloenses, que es de donde yo vengo”.