A días de que se celebre la primera manifestación del Carnaval de Mazatlán 2024 “Eclipse Barroco”, que se celebrará del 8 al 13 de febrero, todavía no hay un elenco confirmado para la gran fiesta, así lo aseguró Raúl Rico González, titular del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán .

Pese a que se rumora que podrían presentarse Julión Álvarez y el cantante Rauw Alejandro, Rico González no afirmó nada todavía.

“La cartelera todavía no está lista depende de otros factores, pero estamos trabajando en eso; los carros alegóricos ya se iniciaron, los monigotes con los que decoran la avenida del Mar y Olas Altas, también, ahí van; ya este viernes en la colonia Francisco Villa, vamos hacer el primer cómputo para reyes y reinitas y la manifestación previa que parte a las 4:30 de la tarde, para llegar a la plazuela del lugar”.

El titular anunció también que ya iniciaron los trabajos para el vestuario de la corte real, mismos que estarán a cargo de los diseñadores Sodelva Ríos y Luis Antonio “Momo” Ríos, además anunció que está por firmar el escuinapense Andrés Romo, quien es muy posible que diseñe el vestido de la Reina del Carnaval.

“Ya se inició, ya se está trabajando, está Sodelva (Ríos), Momo (Luis Antonio Ríos), y próximamente vamos a anunciar a los diseñadores, y prefiero darlo a conocer cuando tenga la firma, uno que ya tenemos es un diseñador sinaloense originario de Escuinapa que reside en Italia, es un diseñador de altos vuelos para la Reina del Carnaval, en cuanto tengamos la firma lo damos a conocer”, informó el directivo.

Andrés Romo, quien radica en Italia, por su parte respondió en redes sociales la frase ‘¡con todo cariño!’ ante la publicación de un medio de comunicación que afirma que será él, el diseñador del vestuario de la Reina del Carnaval de Mazatlán 2024.

Elenco artístico sigue sin definirse

Sobre el tema del elenco artístico, Raúl Rico González dijo que debido a que todavía no se tiene presupuesto no se tiene la cartelera.

“No, todavía no tenemos el presupuesto, por eso no tenemos todavía el elenco, ya el Alcalde me dio una cantidad tentativa, es un incremento del 4 al 8 por ciento en todo el año, no solamente para Carnaval, estamos en el proceso de hacer el pronóstico y presentarlo al Consejo, esto va hacer más o menos a mediados de este mes”, dijo.

Los monigotes se instalarán en el día de la elección Infantil y Rey de la Alegría, que sería el 19 de enero.

Aclaró que no se regalarán boletos para asistir a los eventos de Carnaval, se van a vender las entradas como el año pasado, pues eso fue precisamente lo que permitió sobrevivir a la fiesta más emblemática de los mazatlecos, de otra manera se convertiría en una carga muy pesada para la Comuna.

Desfile

El desfile comprenderá de 32 carros alegóricos, más dos marionetas enormes que van a interactuar con el público de los desfiles del Carnaval Internacional Mazatlán 2024.