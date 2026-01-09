Andrés Romo vestirá de gala a la Reina de los Juegos Florales del Carnaval

El diseñador de modas Andrés Romo fue elegido para crear el vestido de la Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 ¡Arriba la Tambora!, una responsabilidad que, más que un encargo, representa para él un acto de identidad, memoria y orgullo cultural.

“Soy diseñador de modas, nací en Escuinapa y vivo y trabajo en Italia”, comparte Romo, quien desarrolla su carrera profesional entre Milán y Roma.

Desde esa doble pertenencia —la raíz sinaloense y la formación europea— surge una propuesta que dialoga con la historia, la música y el espíritu del carnaval mazatleco, especialmente bajo el lema ¡Arriba la Tambora!.

El vestido de la próxima Reina de los Juegos Florales no será solo un vestido: será una declaración de identidad, un homenaje a la música de banda, a la historia del carnaval y a la fuerza cultural de un estado que sigue brillando dentro y fuera de México.

Raíces que dialogan con Europa

Para Andrés Romo, diseñar este vestido fue un ejercicio íntimo y profundo. Haber crecido en un estado rico en color, música y fiesta se convirtió en una guía natural para concebir un atuendo real que represente al Carnaval de Mazatlán.

“La música de banda, los sones de Sinaloa, son lo más importante”, afirma. Esa cadencia sonora se traduce en formas, caídas y volúmenes que evocan movimiento, celebración y herencia popular.

A la par, su experiencia europea —nutrida por años de recorrer museos y palacios en Italia— aporta una atmósfera clásica y refinada, visible en elementos de inspiración italiana como los garigoles, detalles ornamentales que evocan arquitectura y arte del viejo continente, integrados con sutileza al lenguaje festivo del carnaval.

Un vestido que cuenta una historia

El diseño busca un equilibrio esencial, solemnidad y alegría; elegancia y fuerza escénica; tradición y proyección internacional. Romo lo explica con claridad: “No solo diseñas para una persona, diseñas para una ciudad y para una historia”.

Entre los elementos revelados del vestido destacan un color verde predominante, elegido por su simbolismo y vitalidad (sin revelar más por motivos de confidencialidad).

Además, la música de banda como concepto central, representada simbólicamente en la espalda, la falda y la cauda del vestido. La alegría de la tambora, presente de forma narrativa y visual, incluso en la corona, concebida como un remate simbólico de identidad.

También detalles de inspiración europea, como los garigoles, adaptados al espíritu tropical y festivo de Mazatlán y una estética romántica y elegante, sello personal del diseñador.

La Reina de los Juegos Florales, cultura e intelectualidad

Andrés Romo subraya una distinción fundamental, la Reina de los Juegos Florales no representa únicamente la fiesta, sino también la intelectualidad, la poesía y la cultura. Por ello, el vestido debía “gritar” su identidad desde una narrativa distinta a la de la Reina del Carnaval, honrando el carácter solemne y simbólico de esta figura.

El mayor reto creativo fue fusionar todos estos elementos en una sola pieza coherente: conservar la elegancia tradicional de la Reina de los Juegos Florales y, al mismo tiempo, integrar la música, la historia y la emoción colectiva de Mazatlán y de Sinaloa.

Orgullo que cruza fronteras

El trabajo de Andrés Romo es testimonio de cómo el talento sinaloense dialoga con el mundo sin perder su esencia. Desde Italia, el diseñador regresa simbólicamente a su tierra para vestir uno de los momentos más emblemáticos del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, demostrando que Sinaloa no solo exporta música y tradición, también alta creatividad y visión global.

Si pudiera bordar una frase en el vestido, Romo no duda: “Que viva la fiesta de Mazatlán. Que vivan nuestras tradiciones.” Una declaración que resume el espíritu del proyecto y la emoción de un creador que, desde Italia, honra sus raíces sinaloenses y viste de orgullo a su tierra.

Así, el vestido de la Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 no será solo una prenda, será un puente entre Escuinapa y Milán, entre la música de banda y la elegancia europea, entre la memoria colectiva y el futuro del Carnaval. Un diseño que cuenta una historia... la de Sinaloa llevada con dignidad al mundo.