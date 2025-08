La pasión no siempre necesita palabras, a veces, basta una melodía honesta para contar una vida entera, así lo demuestra el guitarrista y compositor mazatleco Ángel Barrón, quien lanzó su más reciente creación: “Pasión y Vida”.

Este sencillo es instrumental y está acompañado de un videoclip que busca transmitir, sin palabras, lo que la música ha significado en su vida.

En pocos minutos la melodía refleja la esencia de una carrera marcada por su entrega al rock.

“Pasión y Vida es una canción que hice hace tiempo la cual emana lo que es la pasión por la música, lo que significa la música en mi vida. No es muy larga ni tampoco muy virtuosa, o sea, es una canción sencilla que refleja lo que soy, lo que me ha dado la música en toda mi vida en estos casi 36 años de trayectoria”, explica.

Para la realización de la canción, Barrón invitó a un amigo de toda la vida, Julio Lizárraga, con quien hizo mancuerna y entregaron una pieza honesta, sin pretensiones virtuosas, donde cada nota refleja el vínculo emocional que lo une al arte sonoro.

“Para darle un toque especial a la canción invité a la persona que por él soy músico, soy rockero, soy todo lo que soy musicalmente hablando, que es Julio Lizárraga, mi amigo, mi hermano, que lo conocí desde que teníamos 14 años en el coro de la Parroquia San Felipe de Jesús. Él fue quien me enseñó a cantar, a tocar guitarra, que me enseñó a hacer coros, y quien me enseñó todo lo maravilloso que es el rock desde conocer bandas como Iron Maiden, Mötley Crüe y Stryper, etcétera. Y en agradecimiento a él fue que lo invité a que grabara el bajo en la canción”, compartió.

“Pasión y Vida” no solo es el nombre del tema, sino también una declaración sobre cómo la música ha sido el motor vital de su existencia artística.

El videoclip ya está disponible en plataformas digitales, marcando un nuevo capítulo en la obra de uno de los músicos más constantes de la escena rockera independiente.

El video fue grabado en el Centro Histórico, en la calle que lleva por nombre precisamente Ángel.

“Cuando me mandó la parte del bajo, me gustó mucho, no le cambié nada, y se me ocurrió preguntarle si quería aparecer en el videoclip, él vive en Tijuana. Hizo un vuelo, o sea, un viaje especial para venir aquí y salir en el video, y es honor para mí, o sea, que mi hermano, mi amigo, mi máster esté junto conmigo en el video es muy chingón”.

“El video fue grabado en la esquina de la Avenida Belisario Domínguez y una calle que se llama Ángel, precisamente. Yo desde chiquillo que pasaba, yo me decía, ‘algún día voy a hacer yo algo aquí, porque tiene mi nombre’, entonces dije, ‘no, pues la canción se presta’, y empecé investigar quién vive en esa casa, investigué quién era el dueño, el dueño me dijo ‘claro, sí’, y me dio luz verde, entonces fui a hacer todos los permisos pertinentes. Y sí, hicimos la grabación un lunes en la mañana, y estoy muy contento de que ya esté en las distintas plataformas la canción”, comentó.

Contento por nominación a premio

Barrón quien tiene influencias musicales de heavy metal, hard rock, neoclásico, power metal y progresivo, así como de música clásica, jazz, blues y funk, también se encuentra muy contento por la nominación a los Premios Monster Music Awards 2025.

Dichos premios reconocen la música alternativa iberoamericana y la industria del entretenimiento.

Este 28 de julio, el sinaloense salió en la terna de nominados a Mejor Artista Hard Rock.

Los votos se pueden emitir a través de un comentario en la página oficial de Monster Music Awards. El cierre de las votaciones es el 17 de septiembre de 2025.

Cabe destacar que es el único solista en la terna, ya que se encuentra nominado junto a nueve grupos.

“Es algo que yo no lo esperaba, pero son unos premios que se llaman Monster Music Awards, que son los premios más grandes de Latinoamérica. Yo estoy nominado en la categoría Mejor Artista de Hard Rock; la temática es entrar a la página de Monsters Music Awards, buscar la categoría y poner mi nombre; soy el único solista compitiendo entre puras bandas. Sólo es poner mi nombre, nada más, es todo”, explica.

“Pueden votar cuantas veces quieran diariamente. Las votaciones se cierran hasta el 17 de septiembre. Ya con el hecho de estar nominado ya para mí es un triunfo”, dijo.

Invitan al público a escuchar rock porteño

El guitarrista porteño exhortó al público a que se dé la oportunidad de escuchar su música y a darle la oportunidad al rock en la localidad.

“Estoy bien contento, en una semana me ha pasado de todo, el lanzamiento de la canción, la promoción de la misma con esta entrevista y la nominación, todo en menos de tres días, estoy más que feliz, siempre digo y mi santa madre siempre decía que los tiempos de Dios son perfectos, entonces a seguir picando piedra”.

“Mazatlán es considerada una ciudad cuna de bandas, pero créanme hay muchas personas que también les gusta el rock, aquí hay mucho talento rockero, músicos que tocan increíble, para que estén en otro nivel, pero no nos dan la oportunidad. El llamado es a que nos den la oportunidad, nos escuchen y decirles a los músicos de rock que persigan sus sueños, que tarde o temprano van a llegar, y si le dicen que no, ustedes digan que sí. Dios que los bendiga y arriba el metal”, dice.

El cantante ya tiene las siguientes melodías de su autoría:

La última morada

El dolor de amar

Vive

Para ti

Una guitarra te extrañará

2 de noviembre