Ángela Rodríguez protagoniza emotiva ‘Noche Bohemia’ en el Centro Histórico de Mazatlán

En una noche cargada de sensibilidad y talento, la mezzosoprano Ángela Rodríguez conquistó al público del Centro Histórico con el concierto “Noche Bohemia”, un recital íntimo realizado en la Point Gallery, donde la joven cantante mostró lo mejor de su repertorio lírico y bohemio.

Integrante destacada del Coro Ángela Peralta y orgullo local, Rodríguez fue acompañada por el pianista Sergio Castellanos, así como por solistas invitados que enriquecieron la velada con interpretaciones de alta calidad.

El programa fue cuidadosamente curado para ofrecer una experiencia musical envolvente, donde cada pieza permitió apreciar la calidez vocal y la interpretación expresiva de la artista.

Además del deleite musical, el evento tuvo un objetivo muy especial: sumar el respaldo de la comunidad mazatleca a la nueva etapa profesional de Ángela Rodríguez, quien recientemente fue aceptada en el prestigioso Taller de Ópera de Sinaloa (TAOS), con sede en Culiacán.

Esta oportunidad representa un importante paso en su formación como cantante profesional, dentro de una plataforma de alto nivel dedicada al desarrollo de jóvenes talentos operísticos.

“Noche Bohemia fue concebida como un espacio para compartir música desde el corazón, en un ambiente cercano con el público, y también como un gesto de agradecimiento a quienes han creído en mi carrera”, expresó Rodríguez al finalizar el recital.

Melodías llenas de sentimiento y nostalgia fueron las que se interpretaron en la velada, entre ellas, Alma mía, Cómo han pasado los años, Bésame mucho e Insomnio, que fueron interpretadas por la misma Ángela Rodríguez.

Piezas como, Contigo aprendí, que interpretó Fernando Vázquez; Quizá, quizá, quizá, que se dejó escuchar con la voz de Yolanda Lizárraga, hasta Noche de Ronda, que entonó Óscar Urquidy.

Continuaron melodías como Sabor a mi con Jorge Palacios; Mi amor por ti, que interpretó la maestra Mary Murillo y Solamente una vez que entonó Othoniel Tobías.

Marysol Calles lució su voz con Amor de mis amores, en tanto que El Triste lo interpretó Alfredo Torres.

Perfidia, Lejos de ti, Amapola, La gata bajo la lluvia, así como Júrame, fueron parte del repertorio, en tanto que todos los invitados junto a Ángela Rodríguez culminaron la velada con Noches de Mazatlán, para deleite de los presentes.

El evento, celebrado en el corazón cultural de Mazatlán, no solo evidenció el crecimiento artístico de la mezzosoprano, sino también la vitalidad de la escena musical local y el compromiso del público con sus artistas emergentes.

Artistas que estuvieron en la velada junto al maestro Sergio Castellanos al piano:

Ángela Rodríguez

Fernando Vázquez

Yolanda Lizárraga

Óscar Urquidy

Jorge Palacios

Mary Murillo

Othoniel Tobías

Marysol Calles

Alfredo Torres

Julio Rochín

Liliana Escobedo

Itzel Furichi