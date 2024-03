MÉXICO._ Sin duda, Jaime Labastida es uno de los pensadores contemporáneos más importantes de Sinaloa y de México, su visión aguda del quehacer literario y su influencia filosófica está plasmada en toda su obra y bajo este razonamiento escribió Principios de Ética social. Antología comentada’

Labastida destacó que este libro, sin bien deja fuera a muchos pensadores importantes de toda la época, espera en una segunda edición poder incluir a Luis Villoro y Juliana González, antigua compañera de estudios y ex directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

De Villoro, destacó la publicación de El poder y el valor: fundamentos de una ética política, un libro “publicado hacía el final de sus años, en donde vuelve a los principios de la política, -entendida como la conformación de la ciudad y los ciudadanos- establecidos por Aristóteles”.

“Esta antología tiene un carácter didáctico... y lo digo porque no creo que se puede enseñar la poesía, la poesía no se enseña -y esto lo sostiene Sócrates-, y de igual forma la ética no se enseña, pero este libro pretende atraer a estudiantes y profesores a la lectura de los textos mismos, hacer una lectura dialéctica”, explicó.

Sobre el título, que pareciera una contradicción “porque no hay ética que no sea social (...) mi intención fue diferenciar a los pensadores que ponen el acento en la participación social y no en el pensamiento de su obra, en sí mismos”.

“No hay ética que no sea social, aún aquella que pretenda separarse de los círculos públicos, siempre estamos inmersos en la sociedad y no podemos escondernos de ella, estamos sumergidos -como diría Ortega y Gasset- en nuestra circunstancia y ello nos lleva a pensar de determinada manera”, reiteró.

Es un libro publicado en un tamaño diminuto.

“Y esto se hizo de forma deliberada, para luego dar paso a libros mayores de ética; (...) cumple una función, que creo que la he logrado: se lo regalé a una profesora de preparatoria y ella se lo hizo notar a sus alumnos; ahora todos lo han leído y lo tienen como libro de texto y esto es justamente lo que se pretende”, dijo.

“Es un libro que anhela a la libertad en todos los sentidos (a partir del entendimiento y formación ética) y como consecuencia, respeto a la libertad de todos nosotros”.