‘Antaño’ deslumbra con majestuosa música de cámara en Casa Haas

El recinto histórico de Casa Haas fue el escenario perfecto para una noche memorable donde la música y la amistad se fusionaron en un concierto íntimo y majestuoso: la presentación de “Antaño”.

El ensamble, conformado por talentosos músicos locales y un invitado especial, cautivó al público con un repertorio de música de cámara de alto nivel. Dieron vida a “Antaño”: Víctor A. Osuna Lizárraga (Violín), Carlos Cota López (Viola), Citlali Cisneros Ramos (Cello), Juan Pablo García Velazco (Piano).

La velada, celebrada el pasado sábado, tomó un significado especial por el origen de su nombre. El violinista, Víctor A. Osuna, explicó que el título “Antaño” hace referencia a los años de amistad que unen a los integrantes: “Decidimos ponerle Antaño por los años de amistad; nuestro compañero (Carlos Cota) se fue a Alemania hace 15 años, pero la amistad siguió a pesar de la distancia”, comentó, al subrayar que la música fue el vehículo para este emotivo reencuentro.

El programa musical estuvo compuesto por piezas emblemáticas que recorrieron diversas épocas y géneros. El repertorio incluyó la intensidad y pasión del Cuarteto para piano en mi♭ mayor, Op. 47 - Robert Schumann (del cual interpretaron el movimiento I. Sostenuto assai, Allegro ma non troppo).

También interpretaron las vibrantes y evocadoras Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla (Verano Porteño, Otoño Porteño e Invierno Porteño).

El público asistente disfrutó cada melodía y agradeció el magistral desempeño de los artistas con una ovación de pie al finalizar el concierto, en reconocimiento al talento y la emotividad plasmada en el escenario de Casa Haas.