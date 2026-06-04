Anuncia el Isic bachillerato en Arte y Humanidades y licenciatura en Docencia de las Artes

El Instituto Sinaloense de Cultura anunció las convocatorias para ingresar al Bachillerato en Arte y Humanidades del Centro de Educación Artística “José Limón” y al Programa de Apoyo a la Titulación por Acreditación de la Experiencia Profesional de la Licenciatura en Docencia de las Artes, en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Encabezaron la presentación Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Isic, acompañado por Claudia Apodaca, coordinadora de la Escuela Superior de Artes José Limón, y Rodolfo Arriaga, responsable de Formación y Capacitación Artística.
El director del Isic destacó como uno de los logros más importantes de su administración la integración de la oferta educativa artística en un solo espacio a través de la Escuela Superior de Artes José Limón, pues ha permitido concentrar y fortalecer los distintos programas de formación que anteriormente se encontraban dispersos.
La formación y capacitación artística, señaló, constituye una de las fortalezas del Instituto, labor que actualmente está a cargo de Claudia Apodaca y Fito Arriaga, y que ha permitido impulsar diversos proyectos de infraestructura cultural y educativa en el estado.
Entre los avances alcanzados, mencionó la Casa de la Cultura en Corerepe, en Guasave; la nueva Casa de la Cultura “Sixto Osuna”, en Villa Unión, y la Casa Peiro, en Pericos, Mocorito, espacios que contribuyen a descentralizar la oferta cultural y acercar la formación artística a más comunidades sinaloenses.
Claudia Apodaca explicó los alcances de la convocatoria para el Bachillerato en Arte y Humanidades del CEDART “José Limón”, dirigida a jóvenes interesados en cursar la educación media superior bajo un modelo de formación integral.
Detalló que el programa cuya convocaría para los interesados estará abierta del 01 al 16 de junio, se desarrolla a partir del próximo ciclo escolar en un horario de 8:00 a 16:00 horas, durante el cual las y los estudiantes cursan tanto las materias académicas oficiales del bachillerato como asignaturas de formación artística, permitiéndoles desarrollar habilidades creativas al mismo tiempo que concluyen sus estudios de nivel medio superior.
Informó además que el bachillerato tiene una duración de seis semestres en modalidad escolarizada y que para el ciclo escolar 2026-2027 se ofrecerán 30 espacios de nuevo ingreso, cuyos aspirantes deberán cumplir con el proceso de registro, validación documental y evaluación establecido por el INBAL.
Rodolfo Arriaga presentó la convocatoria para la Licenciatura en Docencia de las Artes por acreditación de la experiencia profesional, destacando el esfuerzo institucional realizado para concretar este programa académico en modalidad en línea y con una duración de dos años.
Explicó que el propósito fundamental de esta iniciativa, cuya convocatoria estará abierta del 03 al 20 de junio, es “fortalecer la profesionalización de los docentes frente a grupo y reconocer y certificar los saberes adquiridos”, permitiendo que artistas y docentes con trayectoria profesional obtengan el grado de licenciatura mediante un proceso de evaluación, formación complementaria y retribución social.
La convocatoria está dirigida a profesionales de disciplinas como música, danza, teatro, literatura y artes visuales que acrediten una experiencia mínima de cinco años en actividades docentes, de creación, investigación o interpretación artística.
Las autoridades invitaron a las personas interesadas a consultar las bases completas de ambas convocatorias y realizar sus trámites dentro de los plazos establecidos, reiterando el compromiso con el fortalecimiento de la educación artística y la profesionalización del sector cultural en Sinaloa.
Ambas convocatorias pueden consultarse en el portal del Instituto Sinaloense de Cultura, en el espacio de “Convocatorias”.