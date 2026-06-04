Anuncia el Isic bachillerato en Arte y Humanidades y licenciatura en Docencia de las Artes

El Instituto Sinaloense de Cultura anunció las convocatorias para ingresar al Bachillerato en Arte y Humanidades del Centro de Educación Artística “José Limón” y al Programa de Apoyo a la Titulación por Acreditación de la Experiencia Profesional de la Licenciatura en Docencia de las Artes, en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Encabezaron la presentación Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Isic, acompañado por Claudia Apodaca, coordinadora de la Escuela Superior de Artes José Limón, y Rodolfo Arriaga, responsable de Formación y Capacitación Artística.

El director del Isic destacó como uno de los logros más importantes de su administración la integración de la oferta educativa artística en un solo espacio a través de la Escuela Superior de Artes José Limón, pues ha permitido concentrar y fortalecer los distintos programas de formación que anteriormente se encontraban dispersos.

La formación y capacitación artística, señaló, constituye una de las fortalezas del Instituto, labor que actualmente está a cargo de Claudia Apodaca y Fito Arriaga, y que ha permitido impulsar diversos proyectos de infraestructura cultural y educativa en el estado.

Entre los avances alcanzados, mencionó la Casa de la Cultura en Corerepe, en Guasave; la nueva Casa de la Cultura “Sixto Osuna”, en Villa Unión, y la Casa Peiro, en Pericos, Mocorito, espacios que contribuyen a descentralizar la oferta cultural y acercar la formación artística a más comunidades sinaloenses.

Claudia Apodaca explicó los alcances de la convocatoria para el Bachillerato en Arte y Humanidades del CEDART “José Limón”, dirigida a jóvenes interesados en cursar la educación media superior bajo un modelo de formación integral.