La Fundación Gabo, institución fundada por el periodista y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, dio a conocer a los ganadores del Premio Gabo 2023, en la undécima edición del reconocimiento más importante al periodismo en español y portugués.

Durante una ceremonia en el Teatro Colón de Bogotá, dentro del 11º Festival Gabo, que se lleva a cabo en la capital colombiana se revelaron los triunfadores en las cinco categorías del galardón: Texto, Cobertura, Imagen, Fotografía y Audio.

En esta ocasión, el periodismo español destacó al obtener los premios en las dos categorías que se añadieron al certamen en su anterior edición: Fotografía y Audio.

Santi Donaire se impuso en la categoría de Fotografía por su trabajo para National Geographic titulado “¿Conseguirá la Ley de Memoria Democrática reparar los daños del franquismo?“, resultado de seis años de documentación sobre las consecuencias actuales de los crímenes y violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Franco.

Y en la categoría de Audio, resultó galardonado “Costa Nostra”, un pódcast de la productora española La Maldita para Amazon Music, que narra en 10 episodios las historias de narcotraficantes, mafiosos y policías que habitan y trabajan en los 90 kilómetros de la Costa del Sol en España.

Por primera vez en 11 ediciones del concurso, un trabajo colombiano se llevó el Premio Gabo en la categoría Texto. Se trata de “El grito por justicia y reparación de las mujeres afro violentadas sexualmente”, escrito por Beatriz Valdés para Colombia +20 El Espectador: un relato de las consecuencias de la violencia sexual en los cuerpos de las mujeres negras y sus propuestas de reparación.

En la categoría de Imagen, el premio fue otorgado a “Ayacucho: radiografía de homicidios”, una reconstrucción realizada por Rosa Laura y César Prado para IDL-Reporteros, que reveló seis ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares durante protestas en Ayacucho, Perú.

En la categoría de Cobertura, el laurel fue para “Nome aos bois”, investigación liderada por Ana Magalhães y Marina Rossi para Repórter Brasil, que expuso los problemas ambientales y laborales relacionados con diez de los principales ganaderos del país.

Las cinco piezas ganadoras fueron seleccionadas entre mil 943 postulaciones, a través de un proceso de juzgamiento en dos rondas. Allí intervino un jurado autónomo de 65 periodistas, fotógrafos y escritores de amplia trayectoria y reconocimiento, provenientes de todos los rincones de Iberoamérica.

En la primera ronda se hizo una selección de 125 trabajos, de la que se extrajo una lista de 50 nominados y luego de 15 finalistas, anunciados el pasado 22 de junio.

Reconocimiento a la excelencia y homenaje al visionario

Tras ser anunciada el 6 de marzo como ganadora del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo, la periodista hondureña Jennifer Ávila recibió oficialmente el galardón en la ceremonia, de manos del cronista estadounidense Jon Lee Anderson.

Anderson forma parte del Consejo Rector de la Fundación Gabo, órgano que el pasado 25 de enero decidió otorgar el premio a Ávila, directora del medio nativo digital Contracorriente.

“Su ejemplo inspirador, considerado una fuerza transformadora en Centroamérica y más allá, desde un país asediado por la violencia, la corrupción y el crimen organizado” y de su liderazgo “que destaca en un entorno en el que no es claro cómo se puede seguir haciendo periodismo”, dijo Jon Lee Anderson.

Jean-François Fogel, quien presidió el Consejo Rector hasta su fallecimiento el pasado 19 de marzo, fue homenajeado en la misma ceremonia. El periodista francés, uno de los pioneros de la transformación digital del periodismo y gran visionario del oficio, estuvo ligado por más de dos décadas a la Fundación Gabo, a la cual llegó por invitación de su amigo Gabriel García Márquez.

“Siempre me entusiasmó su poder de predecir el futuro del periodismo. Me sobresaltaba que cada una de sus predicciones se cumpliera no en el largo plazo, sino en los tiempos cortos de la sorpresa, sin dárselas de mucho”, expresó Germán Rey, colega de Fogel en el Consejo Rector, en su discurso de homenaje.

Además, durante el evento se manifestó el rechazo por la condena en Guatemala al periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico y uno de los principales críticos de los gobiernos de ese país.

Zamora fue condenado a seis años de prisión el pasado 14 de junio después de un juicio repleto de irregularidades que los organismos defensores de derechos humanos han criticado fuertemente.

“Mi papá cumple 336 días de estar secuestrado por el Estado de Guatemala, porque en Guatemala hacer periodismo es un crimen“”, dijo José C. Zamora, hijo de ‘Chepe’ Zamora.

A continuación, conoce más sobre los ganadores por cada categoría del Premio Gabo 2023:

TEXTO

“El grito por justicia y reparación de las mujeres afro violentadas sexualmente”, publicado por Colombia +20 El Espectador (Colombia)

Por Beatriz Valdés

Debido a prejuicios racistas, las mujeres afrocolombianas sufrieron crímenes sexuales durante el conflicto armado. A pesar de que organismos estatales han reconocido esta afectación diferenciada, poco se ha hecho para repararlas. En este trabajo se cuenta la historia de Aura, una mujer negra de los Montes de María que sufrió violencia sexual por parte de miembros de la Fuerza Pública, y se ahonda en las consecuencias de este delito en su cuerpo y en los cuerpos de otras mujeres. De esta forma, se narra un relato colectivo que desemboca en dos propuestas de reparación que ellas hacen.

Aquí las razones por las que “El grito por justicia y reparación de las mujeres afro violentadas sexualmente” fue seleccionado ganador, en palabras del jurado de segunda ronda de la categoría Texto: Mónica González (Chile), Paulo Roberto Pires (Brasil) y Yásnaya E. Aguilar (México):

“Un reportaje impresionante en todos sus aspectos: la factura, la reportería, la escritura. Estremece porque permite desentrañar un tema tan asfixiado como las violaciones sistemáticas que hicieron parte del accionar de los actores armados durante el tiempo de mayor crudeza del conflicto armado en Colombia. Así es como este trabajo pone el foco sobre un tópico más bien opaco, que necesita hablarse con claridad, narrarse, porque los delitos sexuales siguen siendo una brutal herida en Colombia. Emociona cómo se van desenvolviendo todos los aspectos del personaje, que se puede conocer en su totalidad gracias a una apuesta maravillosa que equilibra redacción y estructura”.

COBERTURA

“Nome aos bois”, publicado por Repórter Brasil.

Por Ana Magalhães, Marina Rossi, Álvaro Justen, Bruno Ventura, Flávio Vivório, Mario Medina, Andressa Liebermann y Diego Junqueira.

Esta investigación rompe el silencio en torno a la élite agroindustrial de Brasil revelando quiénes son, dónde trabajan y qué problemas tienen los mayores ganaderos del país: nueve de los diez principales tienen al menos una finca ganadera legal en la Amazonía (pese a la importancia de este ecosistema para contener la crisis climática, allí se concentra el 43% de la ganadería del país), y seis crían todo su ganado en el bioma. Los diez suman más de 100 millones de dólares en multas del Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) y les fue embargada prácticamente toda el área de la ciudad de São Paulo por deforestación ilegal (1.400 km²). De estos diez nombres, cinco fueron multados por el Ministerio de Trabajo por haber sometido a un total de 163 trabajadores a condiciones similares a la esclavitud.

Aquí las razones por las que “Nome aos bois” fue seleccionado ganador, en palabras del jurado de segunda ronda de la categoría Cobertura: Bruno Patino (Francia), María Sánchez Díez (España) y Rosental Alves (Brasil).

“Investigación con buenos elementos visuales y explicativos, que les pone nombres a 10 de los grupos ganaderos más poderosos de Brasil y muestra sus conexiones con delitos ambientales. Cinco de estos ganaderos, además, han afrontado cargos judiciales por trabajo esclavo. A las violaciones laborales y ambientales se suman las excentricidades que comparten estos magnates y ayudan a entender cómo amasaron su fortuna. La mayoría son herederos de tierras compradas con apoyo de la dictadura militar.

El equipo periodístico logró esta profunda radiografía con ilustraciones de los principales rostros, fichas biográficas, mapas con la ubicación geográfica de las granjas de estos clanes ganaderos y dos reportajes escritos de largo aliento”.

IMAGEN

“Ayacucho: radiografía de homicidios”, publicado por IDL-Reporteros (Perú)

Por César Prado Malca y Rosa Laura Gerónimo

Esta investigación surge como una respuesta ante la opacidad de información sobre las circunstancias de la muerte de 10 personas en las protestas de Ayacucho, y las versiones oficiales que trataban de ocultar la responsabilidad del Estado. A través de un riguroso trabajo de reconstrucción, se reveló que al menos 6 de las 10 muertes ocurridas en esta región el 15 de diciembre del 2022, fueron ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares.

Aquí las razones por las que “Ayacucho: radiografía de homicidios” fue seleccionado ganador, en palabras del jurado de segunda ronda de la categoría Imagen: Leiqui Uriana (Colombia/Venezuela), Martín Caparrós (Argentina) y Eliza Capai (Brasil):

“Por un lado, consigue establecer, a través de una narrativa audiovisual, unos hechos que habían sido ocultados y son importantes para entender su país y encarrilar de algún modo su proceso, cuyo conocimiento repercute para bien en su sociedad. Y, por otro, está construido sin ningún alarde, con una austeridad narrativa que pone aún más en valor la historia que se cuenta, más allá de cualquier tentación sensacionalista. Lo hace con materiales que cualquiera podría conseguir, sin la prepotencia del dinero o de la técnica que el dinero puede comprar. Pero usa las técnicas más actuales para conseguir sus objetivos, y no para exhibir sus trucos”.

FOTOGRAFÍA

“¿Conseguirá la Ley de Memoria Democrática reparar los daños del franquismo?”, publicado por National Geographic (España)

Por Santi Donaire

La Ley de Memoria Democrática, fruto de los años de lucha de las organizaciones memorialistas, recoge por primera vez la potestad del Estado español para investigar los crímenes de la dictadura de Francisco Franco, además de declarar ilegales todas las sentencias de carácter político emitidas durante los 40 años de represión militar. Desde hace más de seis años Santi Donaire ha centrado su trabajo en documentar las consecuencias de los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidas durante este periodo histórico. Ha documentado a familiares de represaliados y ha mostrado cuán presente está en la actual sociedad española una herida que nunca se cerró. La fotografía es un intento por encapsular los hechos y la memoria, por resistir al olvido colectivo, y como un camino para entender el porqué del comportamiento social de la España actual.

Aquí las razones por las que “¿Conseguirá la Ley de Memoria Democrática reparar los daños del franquismo?” fue seleccionado ganador, en palabras del jurado de segunda ronda de la categoría Fotografía: Gihan Tubbeh (Perú), Joao Porfirio (Portugal) y Josué Azor (Haití).

“Se queda en la memoria e invita a observar las fotografías una y otra vez. De este nivel es su carácter: estremecedor. Es completo en su calidad, en su mensaje, en la distancia que elige, en su filigrana. Tiene todo lo necesario para maravillar, a la vez que escarba en la dimensión humana de una lucha reiterada por conseguir verdad, memoria y reparación en España. Así es como este trabajo atrapa a los lectores mientras desarrolla con maestría el cubrimiento fotográfico de un tema que no es fácil de abordar. Es la imagen acercándonos al corazón de una historia compleja y contándola con la intensidad con que la viven investigadores y víctimas”.

AUDIO

“Costa Nostra”, publicado por La Maldita para Amazon Music

Por Juan Pablo Abait, Lucas Mirvois, Pablo Ferreira y Pedro García Campos.

Europol sitúa la Costa del Sol entre las tres zonas más violentas de Europa. 22 asesinatos entre 2018 y 2021. 113 grupos criminales de 59 nacionalidades. Todo, metido a presión en 90 kilómetros de playas que son un imán para turistas y un escaparate del lujo y el glamour. A lo largo de diez episodios, el periodista Antonio Pampliega visitará en su territorio a los principales protagonistas de esta guerra oculta entre narcotraficantes y policía, para mostrarnos el lado oculto de la Costa del Sol.

Aquí las razones por las que “Costa Nostra” fue seleccionado ganador, en palabras del jurado de segunda ronda de la categoría Audio: Catalina May (Chile), Natalia Viana (Brasil) y Yolanda Ruiz (Colombia).

“Sobresale por su extensa labor de reportería para relatar la violenta realidad detrás del glamour que rodea a una zona frecuentada por la jet set internacional. Las mafias del mundo se dan cita en la misma zona y este trabajo permite al oyente conocer este entramado criminal a través de un número considerable de fuentes directas de primer nivel, donde se nota una profunda investigación y un importante trabajo de registro en terreno.

Cumple con lo que se espera de un pódcast ganador del Premio Gabo al ofrecer un retrato intrigante y profesionalmente producido, con una narrativa envolvente y relatos personales de personajes envueltos en este submundo de la delincuencia. Desde el registro hasta el diseño, la postproducción y el uso de la música, este pódcast le otorga al sonido la importancia que se merece en este medio. Un trabajo que profesionaliza la producción de pódcast y demuestra el alto nivel que se puede alcanzar gracias a la alianza entre productoras independientes y las grandes plataformas”