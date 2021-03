$!Anuncian a los preseleccionados del Premio Internacional Booker 2021

La presidenta del jurado, Lucy Hughes-Hallett, comentó:

“En un año en el que apenas podíamos salir de nuestra propia casa, los jueces hemos estado cruzando continentes, transportados por nuestra lectura. Cada libro que hemos leído es único. Sin embargo, surge un tema: la migración, su dolor, pero también la fructífera interconexión del mundo moderno “.

“No todos los escritores se quedan en sus países de origen. Muchos lo hacen y escriben fantásticas obras de ficción sobre sus lugares de origen. Pero nuestra lista incluye la visión de un autor checo / polaco de un inframundo sueco alimentado por las drogas, un autor holandés de Chile que escribe en español sobre científicos alemanes y daneses, y un autor senegalés que escribe desde Francia sobre africanos que luchan en una guerra europea “.

“Los autores cruzan fronteras, al igual que los libros, negándose a permanecer en categorías rígidamente separadas. Hemos leído libros que eran como biografías, como mitos, como ensayos, como meditaciones, como obras de historia, cada uno transformado en una obra de ficción por la energía creativa de la imaginación del autor “.

“Gracias a esos libros extraordinarios y a sus traductores, hemos sido liberados para explorar el mundo. Esperamos que este premio inspire a muchos más lectores a seguirnos “.

LOS FINALISTAS

La lista de finalistas para el premio se anunciará el 22 de abril de 2021 y el ganador el 2 de junio de 2021 en una celebración virtual desde Coventry, Ciudad de la Cultura 2021.

La lista completa de 2021 International Booker es:

1) Vivo en los barrios marginales de Can Xue, traducido del chino por Karen Gernant y Chen Zeping,

2) Yale University Press At Night All Blood is Black de David Diop, traducido del francés por Anna Mocschovakis,

3) Pushkin Press The Pear Field de Nana Ekvtimishvili, traducido del georgiano por Elizabeth Heighway,

4) Peirene Press Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, traducido del español por Megan McDowell,

5) Granta Books When We Dease to Understand the World por Benjamín Labatut, traducido del español por Adrian Nathan West,

6) Pushkin Press The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi de Ngũgĩ wa Thiong’o, traducido del Gikuyu por el autor,

7) VINTAGE, Harvill Secker The Employees de Olga Ravn, traducido del danés por Martin Aitken,

8) Lolli Editions Summer Brother de Jaap Robben, traducido del holandés por David Doherty,

9) World Editions Un inventario de pérdidas de Judith Schalansky, traducido del alemán por Jackie Smith,

10) Quercus, MacLehose Press Detalle menor de Adania Shibli, traducido del árabe por Elisabeth Jaquette,

11) Ediciones Fitzcarraldo En memoria de la memoria de Maria Stepanova, traducido del ruso por Sasha Dugdale,

12) Ediciones Fitzcarraldo Miseria de Andrzej Tichý, traducido del sueco por Nichola Smalley,

13) y otras historias La guerra de los pobres de Éric Vuillard, traducido del francés por Mark Polizzotti, Pan Macmillan, Picador