Anuncian a seleccionados para el Diplomado en Formación Lectora de Salas de Lectura Sinaloa

Cincuenta personas fueron admitidas para cursar el Diplomado de Mediación Lectora en su modalidad virtual para el estado de Sinaloa, que en conjunto gestionan el Fondo de Cultura Económica y el Instituto Sinaloense de Cultura, a través del Programa Salas de Lectura.

Fueron en total 190 solicitudes que se recibieron, pero el programa de trabajo solo admite a 40 participantes, sin embargo, se hizo un esfuerzo y se consiguieron 10 nuevos lugares.

A los que no salieron seleccionados se les pide que sigan pendiente de la siguiente convocatoria y que incluso pueden comenzar a trabajar sus comunidades lectoras con el acompañamiento del Programa Salas de Lectura.

En esta edición llegaron solicitudes de inscripción de los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome, que son los que suelen concentrar el mayor número de participantes; pero además buscan formar sus salas de lectura personas voluntarias de Choix, Guasave.

También de Angostura, El Fuerte, Navolato, Mocorito, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio, Concordia, Salvador Alvarado y Escuinapa. Incluso se recibieron peticiones de otros países como Perú y Panamá y de otros estados, sin embargo, solo pueden cursar el diplomado los avecindados en el estado.

En Sinaloa, son las mujeres las que hacen mediación lectora, son las que más crean comunidades lectoras y las que más realizan acompañamiento en Salas de Lectura.

Del 100 por ciento de interesados en capacitarse, 78.8 por ciento son personas del sexo femenino, 20.6 por ciento masculino y .5 por ciento, se asume como no binario.

Se informó que a todos los seleccionados se les enviará un correo electrónico con las indicaciones y pasos a seguir para completar su procedimiento de inscripción que incluye unas charlas informativas y de ubicación sobre la naturaleza del Programa.

Será a partir del jueves 09 de abril, a las 18:00 hora local, que se iniciará el módulo propedéutico de Salas de Lectura para continuar posteriormente con los cuatro módulos restantes que componen el diplomado que además es avalado académicamente por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

El Programa Nacional Salas de Lectura busca contribuir en la cultura comunitaria con la creación de espacios de inclusión, dialogo y reflexión en torno a la lectura libre y por placer, de manera gratuita y accesible a la población, donde leer se convierta en un acto de libertad, un momento para compartir textos, libros y narraciones con la comunidad.

Un mediador del Programa Nacional Salas de Lectura es cualquier ciudadano que, de manera voluntaria y entusiasta, destina parte de su tiempo a promover la lectura por placer, brindando acompañamiento a las comunidades en el dialogo en torno a la palabra escrita contenida en los libros y la oralidad de las comunidades.

Actualmente en Sinaloa, existen 250 Salas de Lectura, en los 20 municipios y son atendidas por un mediador voluntario, casi siempre es una mujer, que han recibido de manera gratuita, capacitación, libros y acompañamiento.

Los seleccionados son María Fernanda Bojórquez Trevizo, Mirna Yadira Ramos Maldonado, José Augusto Leyva Valdez, Rosa Isela Romero Prado, Carmen Iveth Gastélum Valdez, Adriana Arvizu García, Perla Irasema Orona Escobar; Guadalupe Berenice Rodríguez Ramírez, Patricia González González, Hilda Patricia Angulo Meza, Rigoberto Brito Osuna, María Rosario Valenzuela Díaz.

Además, Gladis Guadalupe Beltrán Medina, Roberto Carlos Vea Solano, Manuel Wilfredo Molina Rodríguez, Marlene de Jesús Méndez Silva, Gustavo Adolfo Ochoa Sánchez, Mónica Rodríguez Ortiz, Freda Rosaly Armenta Acosta, Rita Bernal Castañeda, Kathia Fernanda Del Ángel Montes, Laura Lucero Quijano Cota, Marielos Zazueta López.

Se unen a la lista de seleccionados, Valeria Guadalupe Quintero Martínez, Iván Raymundo Rábago Torres, Gabriel Rosario Peña González, María Fernanda Valenzuela Uriarte, Sonia Sarahí González Martínez, Gisela Abigail Cázarez Uriarte, María Dolores Cota Valenzuela, Ana Paola Perea Martínez, Silvia Adriana Prado Rocha, Elsa Fabiola Mendoza Contreras, Paloma Guadalupe Covarrubias Salazar, Lizeth López García, Alicia Núñez Rojo, Ilsa Guadalupe Plascencia Sánchez, Karina Isabel Sosa Valdez, Teresita de Jesús Escalante Ortiz. Alma Felicitas Zatarain Pérez, Andrea Elizabeth García Navarro, María Teresa López Ibarra y Citlali Guadalupe Espinoza Méndez.

Complementan la lista de seleccionados al diplomado en Formación Lectora, Ana Lilia Zavala Medina, Leticia Marisol Medina Hernández, Claudia Janeth Castañeda Reyes, María Guadalupe Beltrán Torres, Etelvina Angulo Garibaldi, Zarahemia Abigaíl Rojas Romero y Carlos Alberto Castillo Ruiz.