Anuncian actividades en Mazatlán del Festival de Danza José Limón

Con una programación diversa que apuesta por la calidad artística y el acceso gratuito al público, llegará a Mazatlán la edición 39 del Festival de Danza José Limón, del 22 de abril al 3 de mayo.

Se anunciaron funciones que integran danza contemporánea, propuestas multidisciplinarias y espectáculos para distintas edades, que tendrán como sede principal el Teatro Ángela Peralta.

De acuerdo con el coordinador del festival, Carlos Zamora, la inauguración será el miércoles 22 de abril y estará a cargo de Noyollo Opus S2 22, de la compañía Danza Visual de Ciudad de México.

Una propuesta multidisciplinaria que aborda la belleza efímera y el paso del tiempo, integrando ópera, música en vivo, piano a cuatro manos, actuación y una escenografía giratoria, proyecto impulsado a través del estímulo fiscal Efiartes.

El jueves 23 de abril se presentará Multiverso Alebrije. Criaturas fantásticas de ensueño, del creador mazatleco Víctor Ruiz, una puesta en escena que explora la infancia en la era digital mediante un espectáculo lleno de luz, color y formas, con un mensaje dirigido a las nuevas generaciones.

Para el sábado 25 de abril se contemplan dos funciones, a las 11:30 horas, Valerio y el espíritu que se libera, coproducción de Árbol de Naranjas Danza y Frente de Danza Independiente, dirigida al público infantil y centrada en la imaginación y la libertad.

Y ese mismo día, pero a las 19:00 horas, se presentará D(r)ama, de La Novia Performer, desde Ecuador, una pieza que combina danza contemporánea y teatro físico para reflexionar sobre las emociones y el paso del tiempo en la vida de una mujer.

El domingo 26 de abril se presentará Pagano, de Antares Danza Contemporánea de Hermosillo, una propuesta escénica que rompe estructuras tradicionales e invita al público a una experiencia inmersiva desde el escenario.

La programación continuará el sábado 2 de mayo con Cartografías, a cargo de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, una función que mostrará el desarrollo del talento local.

Mientras que el cierre será el domingo 3 de mayo con la entrega del 39 Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón 2026, que reconocerá al coreógrafo Jaime Camarena por más de 40 años de trayectoria, además de la cuarta Muestra de Danza Contemporánea “Talento Sinaloa”.

Todas las funciones serán a las 19:00 horas, salvo las matinés indicadas, y con entrada libre, consolidando al festival como uno de los encuentros más importantes de la danza contemporánea en el noroeste del país.