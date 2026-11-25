Los automovilistas que transiten este jueves 26 de noviembre por la Colonia Benito Juárez deberán tomar precauciones y considerar rutas alternas, debido a los cierres parciales de circulación que se implementarán por la primera manifestación del Carnaval Internacional Mazatlán 2027, bajo el lema “Amamos nuestras tradiciones”.

El Instituto Municipal de Cultura, informó que las restricciones viales se realizarán entre las 13:00 y las 18:00 horas en las avenidas Insurgentes, Independencia e Internacional, así como en otras calles por donde avanzará el contingente.

Para garantizar la seguridad de los participantes y asistentes, elementos de Tránsito Municipal y Seguridad Pública implementarán un operativo especial de despeje vehicular y resguardo durante el recorrido.

Las acciones comenzarán de las 13:00 a las 16:00 horas con el retiro de vehículos estacionados y el cierre de la circulación sobre la avenida Juan Pablo II, frente a los campos deportivos Antonio Toledo Corro, donde se concentrará y formará el contingente.

A partir de las 16:00 horas iniciará la manifestación, que avanzará por la avenida Juan Pablo II hasta cruzar Insurgentes, para continuar por las calles Acuario e Independencia, México 68, avenida Internacional y General Manuel Salazar, hasta llegar al Lienzo Charro.

Celebrarán primer cómputo

Al concluir el recorrido, a las 18:00 horas, las actividades continuarán en el Lienzo Charro con el primer cómputo del Carnaval Internacional Mazatlán 2027, donde habrá música en vivo, bailables y la participación de la escaramuza Las Perlitas de Mazatlán.

Durante la celebración también se presentará a quienes buscan convertirse en soberanos de la máxima fiesta porteña.

En la contienda por la corona infantil participan Marian Ainhoa Urías Gómez y Karen Arleth Camacho Álvarez, mientras que los aspirantes al título de Rey de la Alegría son Gabriel Alonso Cervera Sandoval y Martín de Jesús Irigoyen Arredondo.

El Instituto Municipal de Cultura invitó a las familias mazatlecas a disfrutar de esta primera manifestación carnavalera. La entrada al Lienzo Charro será gratuita y el acceso estará habilitado por la calle Doctor Ángel Armenta.

Participación

En la fiesta también estarán presentes las nueve candidatas a Reina del Carnaval 2027, Dayra Ontiveros, Samantha Bastidas, Angy Escalera, Lidia Calderón, Kassandra García, Sheyla Trapero, América Velarde, Brigette Ambriz y Emilia Sofía, quienes participarán con sus respectivas porras.