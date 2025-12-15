Anuncian cuatro funciones para la Gala Navideña, en Mazatlán

Ante la extraordinaria respuesta del público, el Instituto Municipal de Cultura confirma que la esperada Gala Navideña tendrá cuatro funciones, con alrededor de 250 artistas en escena, para que ninguna familia se quede sin vivir esta experiencia que reúne el espíritu festivo del mundo.

Más de 250 artistas en escena y villancicos de varios países

La Gala Navideña es una celebración artística que reunirá a más de 250 talentos locales. El corazón del espectáculo radica en su capacidad de tejer un mosaico de tradiciones, destacan los villancicos de varios países (España, Italia, Rusia y México, entre otros), coreografías alegres y un mensaje universal de paz.

La maestra Zoila Fernández, directora artística de CULTURA, explicó que la puesta en escena evoca la caída simbólica de una esfera o piñata, que funciona como un puente entre distintas culturas. El público será testigo de cómo cada región celebra la Navidad, pero todas comparten la búsqueda de la estrella de la paz, el amor y la convivencia.

Elenco de primer nivel

Este encuentro multidisciplinario que celebra la música, la danza y la tradición cuenta con la participación de la Camerata Mazatlán, bajo la batuta del Mtro. Sergio Freeman; Coro Ángela Peralta, dirigido por María Murillo; Coro Infantil, con la maestra Mariela Angulo; Coro Guillermo Sarabia, que dirigen los maestros Martha Félix y Enrique Patrón De Rueda; el Ballet Folklórico de Cultura dirigido por el maestro Javier Arcadia, Compañía de Ballet de Mazatlán y la Escuela de Ballet Clásico, dirigidas por Zoila Fernández.

Funciones disponibles

Las funciones de la Gala Navideña serán el jueves 18 y viernes 19 de diciembre a las 20:00 horas y el sábado 20 de diciembre a las 17:00 y 20:00 horas.