Anuncian el concierto ‘Gala de trompetas’, en el TAP

Otto Sauter, reconocido como uno de los trompetistas más importantes del mundo se presentará en el Teatro Ángela Peralta, en el marco de la Temporada Primavera 2021.

El maestro trompetista alemán referente en la actualidad de este instrumento, acompañado del destacado músico mexicano Armando Cedillo, ofrecerán una serie de clases magistrales y el jueves 15 de julio protagonizarán un concierto en el máximo recinto porteño.

Bajo el nombre “Gala de trompetas”, Sauter y Cedillo junto al pianista José Miguel Rivera, brindarán un magnífico concierto el cual iniciará a las 20:00 horas.

Otto Sauter como especialista en la Trompeta Piccolo ha actuado en las salas de conciertos más importantes del mundo. Desde 1999 es el director artístico del Bremen International Trumpet Festival.

En 1994, Sauter fundó The Bremen Trumpet Academy que bajo su tutela ofrece a los trompetistas jóvenes más talentosos de todo el mundo un programa único de trabajo del instrumento.

Con el sello discográfico EMI Classics, Sauter empezó la grabación de “World of Barroque” con conciertos de su colección, fueron cerca de 600 composiciones algunas redescubiertas del barroco y de principios del clasicismo temprano. Además de su trabajo como solista, Sauter recorre el mundo con su ensamble “Ten of the Best”, el cual une a diez de los mejores trompetistas del mundo.

Los boletos para el concierto están a la venta en la taquilla del TAP, en horarios de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, y tendrán un costo de 200 pesos para cualquier localidad.

CLASES

Cobijados por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, los artistas Otto Sauter y Armando Cedillo estarán del 14 al 18 de julio en el Salón de la Música del Centro Municipal de las Artes compartiendo sus conocimientos vía zoom para los asistentes en el link:

https://chat.whatsapp.com/IeTTDg0sMDf63GTPzpKpM6 .

Para más detalles los interesados podrán solicitar informes en el teléfono 5578359740 o mandar un correo a la dirección electrónica a noc.sc7@gmail.com.

Al término de las clases magistrales los asistentes participarán en la rifa de una trompeta de la marca Schagerl.